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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٥:١٠ م

مخبر: زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين تمثل فصلا جديدا في التعاون الاقتصادي بين البلدين

مخبر: زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين تمثل فصلا جديدا في التعاون الاقتصادي بين البلدين

أكد النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، على أهمية زيارة رئيس الجمهورية، السيد ابراهيم رئيسي، إلى الصين، معتبرا هذه الزيارة فصلا جديدا من التعاون الاقتصادي الواسع بين طهران وبكين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب محمد مخبر خلال تصريحاته بداية اجتماع مجلس الحكومة صباح اليوم (الأربعاء)،عن تقديره للحضور الواعي والملحمي للشعب الايراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، يوم السبت الماضي، وقال: هذا الحضور الملحمي، حتى في المناطق الحدودية والقرى في جميع انحاء البلاد، يدل على بصيرة الشعب وإيمانه الحقيقي بالثورة ونظام الجمهورية الإسلامية".

وأشار إلى أهمية زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين، مصرحا: "ان هذه الزيارة تمثل فصلا جديدا من التعاون الاقتصادي الواسع بين البلدين، وتعبر عن مستوى العلاقات الاستراتيجية بين طهران وبكين".

وأكد على الجهود الخاصة التي يبذلها البلدان فيما يتعلق بمتابعة وتفعيل الاتفاقيات المهمة التي تم التوصل إليها في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقل والتكنولوجية خلال هذه الرحلة، مضيفا: "ان تعزيز قدرات الدبلوماسية الإقليمية ضروري ومهم، ولذلك على الاجهزة الدبلوماسية والإدارات الأخرى ذات الصلة في البلاد أن تبذل قصارى جهدها من أجل تطوير العلاقات التجارية والتبادلات، فضلا عن تعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الأخرى، خاصة الدول المجاورة".

/انتهى/

رمز الخبر 1930705

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