كدخدائي: مايزيد حزننا هو توزيع المساعدات على أساس سياسي في سوريا

وأفادت وكالة مهر للانباء أن كدخدائي، قال في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر صباح اليوم الأحد: أفجع الزلزال المأساوي في كل من سورية وتركيا قلوبنا، لكن ما يزيد من هذا الحزن هو توزيع المساعدات على أساس دوافع غير إنسانية مسيسة في ظل هذه الكارثة.

وأضاف المسؤول الإيراني في إشارة منه إلى الموقف الغربي المتخاذل تجاه الشعب السوري بعد وقوع الزلزال: هذا السلوك عنصري وغير إنساني، حيث تصر الأمم المتحدة ولجنة الإنقاذ الدولية على ضرورة التخلي عن تسييس هذا الملف.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة ريختر جنوب تركيا وشمال سورية بتاريخ (6 فبراير) وكان مركزه محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور أكثر من 10 أيام على الكارثة.

ويُحصي البلدان حجم الخسائر المادية والبشرية التي خلفها هذا الزلزال المدمر الذي وقع فجر 6 فبراير/شباط الجاري، وتجاوز عدد قتلاه في تركيا 35 ألفا و418 شخصا، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى 5801، والمصابين إلى 7396.

وما تزال عمليات البحث والانقاذ مستمرة في عدد من المناطق، بينما تم الإعلان عن انتهائها في أماكن أخرى.

/انتهى/