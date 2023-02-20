الجهاد الاسلامي: التطبيع يمثل ردة عن ثوابت الأمة وعقيدتها تجاه القضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، داوود شهاب، قال في تصريح لشبكة "المسيرة" اليمنية: ان الارتهان العربي الرسمي لإدارة الأمريكية عاد بكوارث كبيرة على شبعنا وأمتنا.

واعتبر "شهاب"، أن "مشروع التطبيع يمثل ردة عن ثوابت الأمة وعقيدتها تجاه القضية الفلسطينية".

واضاف : أن الوجود الصهيوني باطل على الأرض العربية الفلسطينية؛ مستنكرا مواقف بعض الانظمة العربية المبررة لجرائم الاحتلال.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي : لا عجب أمام ما تقوم به حكومة أبو ظبي من خطوات تطبيعية مع العدو بالرغم من أنه يعيث فسادا في الإمارات.

واوضح، أن "إلغاء الإمارات مشروع القرار الذي يدين الاستيطان الصهيوني، يعكس مستوى ارتهان منظومة العمل العربي الرسمي للإدارة الأمريكية".

ولفت "شهاب"، إلى أن "العدو يخطط لتنفيذ عدوان واسع على شعبنا الفلسطيني خاصة في القدس والمسجد الأقصى".

والمح الى التكهنات بشان "التطبيع السعودي مع العدو الإسرائيلي"؛ مؤكدا بانه "سيشكل غطاءً للاعتداءات التي يمارسها العدو على شعبنا".

المصدر: المسيرة

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