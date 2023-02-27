القائم بالأعمال للسفارة الإيرانية بلندن ينفي مزاعم إغلاق السفارة البريطانية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد وصف السيد مهدي حسيني متين في تغريدة على موقع تويتر ما زعمت به صحيفة "جويش كرونيكل" في هذا الصدد بأنه "أفكار وهمية لأعداء ضد العلاقات الطبيعية بين الدول الغربية بما في ذلك إنجلترا وإيران" وأوضح: الاتهامات لا اساس لها وجميع اخبار هذه الصحيفة مزيفة وباطلة.

ويشار إلى أنه قبل ثلاثة أيام، نشرت جويش كرونيكل (صحيفة أسبوعية منسوبة إلى اليهود البريطانيين) تقريراً زعمت فيه أن إيران تستعد لإغلاق السفارة البريطانية في طهران بسبب تزايد التوترات بشأن خطة قتل المعارضين واليهود المقيمين في بريطانيا. وزعمت انه كشف مسؤولون إيرانيون عن هذا الإجراء المحتمل في اجتماع سري يوم الثلاثاء مع سفراء عمان والكويت والإمارات .

وزعمت هذه الصحيفة، نقلاً عن أحد الأشخاص الحاضرين في هذا الاجتماع المزعوم، أن طهران ستعلن سلسلة من العقوبات الجديدة لضرب بريطانيا، في حين أن إغلاق السفارة البريطانية في إيران يمكن أن يكون بمثابة ضربة كبيرة لمصالح الغرب في هذا الصدد والحد من عمليات التجسس المهمة التي تقوم بها بريطانيا والكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

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