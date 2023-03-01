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٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٣:١٩ م

الصحة الايرانية: تسجيل 13 وفاة و977 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

الصحة الايرانية: تسجيل 13 وفاة و977 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن وفاة الـ13 من المصابين بكورونا، وإرتفاع اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض إلى 144858 وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مركز العلاقات العامة التابع لوزارة الصحة الايرانية، انه بناءً على معايير التشخيص النهائية، تم تحديد 977 مصابا جديدًا بـ Covid-19 في البلاد خلال الـ24 الماضية والذي تم نقل422 منهم إلى المستشفى.

وبلغ بذلك، العدد الإجمالي للمصابين بـCovid-19 في البلاد إلى 7،568،903 حتى الآن، حيث تعافى 7 ملايين و 339 ألف و 457 مصابا أو خرجوا من المستشفيات.

ويخضع الآن 301 مصابًا بفيروس كوفيد -19 تحت العناية في أقسام الرعاية الخاصة بالمستشفيات، ولا توجد حاليا مدينة في الحالة الحمراء، بينما 6 مدن في حالة برتقالية، و 94 مدينة في حالة صفراء، و 348 مدينة في حالة زرقاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1931123

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