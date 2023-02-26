الصحة الايرانية: تسجيل7 وفیات و83 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مركز العلاقات العامة التابع لوزارة الصحة الايرانية، فقد تلقى حتى الآن 65 مليوناً و 202 ألفاً و 405 شخصا في البلاد الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، وتلقى 58 مليوناً 596 ألفاً 790 شخصاً الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليوناً 639 ألفاً 548 شخصاً الجرعة الثالثة وما فوقه وبلغ إجمالي عدد اللقاحات المحقونة في الدولة 155 مليوناً و 438 ألفاً و 743 جرعة.

وبناءً على معايير التشخيص النهائية، تم تحديد 83 مصابا جديدًا بـ Covid-19 في البلاد خلال الـ24 الماضية وتم نقل 47 منهم إلى المستشفى. وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بـCovid-19 في البلاد 7،567،702 حتى الآن، حيث تعافى 7 ملايين 339 ألف 205 مصابا أو خرجوا من المستشفيات.

ويخضع 273 مصابًا بفيروس كوفيد -19 للرعاية في أقسام الرعاية الخاصة بالمستشفيات، ولا توجد حاليا مدينة في الحالة الحمراء، بينما 6 مدن في حالة برتقالية، و 94 مدينة في حالة صفراء، و 348 مدينة في حالة زرقاء.

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