الحكومة البريطانية تعتزم تزويد أوكرانيا بمئات الصواريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت وزارة الدفاع البريطانية -في بيان- أن أول عملية تسليم لـ650 نظام صواريخ "خفيفة الوزن ومتعدد الأدوار" ستتم بحلول نهاية العام في إطار عقد بقيمة 162 مليون جنيه إسترليني (192 مليون يورو) لمساعدة كييف "في حماية البلاد من المسيّرات والقصف الروسي".

وشنت روسيا الأسبوع الماضي أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية الحرب أوائل عام 2022، في حين طالبت أوكرانيا حلفاءها الغربيين مرارا بمزيد من الدعم الدفاعي الجوي لما تسميه حماية نفسها.

وجاء الإعلان البريطاني عن الإمدادات الجديدة من الصواريخ في الوقت الذي حضر فيه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، وهو تحالف مؤقت يضم نحو 50 دولة، في قاعدة جوية أميركية في ألمانيا.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن هذه الإمدادات تأتي في ضوء التزام الحكومة الجديدة بتسريع تسليم المساعدات إلى أوكرانيا، إذ المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من الصواريخ التي أُعلن عنها اليوم الجمعة .

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