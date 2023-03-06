جيش الاحتلال یعتقل فلسطينيا بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه حاجز قلنديا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قناة 12 التي عرضت فيديو مصورا يظهر سيارة تسير قرب حاجز قلنديا يترجل منها فلسطيني كان جالسا الى جوار السائق ثم يفتح النار باتجاه الجنود قبل نحو أسبوعين دون أن تقع اصابات.

ووفقا للتقرير الإسرائيلي فقد فرت السيارة إلى قلنديا، عندها بدأت القوات الخاصة بالبحث عنهم. وفي نهاية الأسبوع الماضي، تم اعتقال الشاب في عملية خاصة في محطة الوقود حيث يعمل فيها.

و من جهة اخری أصيب 4 مواطنين، فجر الإثنين، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عند اقتحامها مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

ووصفت مصادر طبية، حالة الجرحى الأربعة بالمستقرة. واقتحمت قوات كبيرة المخيم وسط إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، تجاه الشبان الذين تصدوا لتلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة التي أصابت إحداها آلية لقوات الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار تجاه آليات الاحتلال التي اقتحمت المخيم. وقامت قوات الاحتلال باقتحام منزل الأسير ماهر الشلون الذي اعتقل منذ أيام، وأخذت قياس المنزل تمهيدًا فيما يبدو لهدمه. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب منصور الشلون خلال عمليتها العسكرية.

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