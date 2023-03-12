ليبيا ترحب بالاتفاق الإيراني السعودي وتؤكد أنه يخدم مصالح البلدين والمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، في بيان لها، أن هذا الاتفاق يخدم مصالح البلدين والمنطقة، ويؤسس لإطلاق حوار عربي - إيراني، يُخفّف من حدّة التوتّر في الشرق الأوسط والخليج الفارسي.

وأشار البيان إلى أن "الاتفاق يفتح صفحة جديدة للمضي قدمًا نحو تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، يسودها الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية، احترامًا لمبدأ سيادة الدول وتعزيزًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

وتابعت وزارة الخارجيّة الليبية أن "المفاوضات نجحت بعد جولات متواصلة من الحوار بدعم من جمهورية الصين ووساطة عُمانية وعراقية"، معتبرة أن "هذا التقدم المحرز في علاقات البلدين يعكس التزام كافة الأطراف بتفضيل الحوار والطرق السلمية بديلاً عن اللجوء للعنف والمواجهة".

والجدير بالذكر أن ايران والسعودية اتفقتا في بكين يوم الجمعة على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين، وسط ترحيب دولي وعربي.

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