السفارة الإيرانية في ليبيا تعود للعمل بعد 12 عام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحثت ليبيا وإيران، ترتيبات عودة السفارة الايرانية في طرابلس لممارسة مهامها بعد إغلاقها قبل 12 عاما. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، والسفير الإيراني لدى ليبيا محمد رضا، في طرابلس، وفق بيان الخارجية الليبية.

وبحسب البيان، بحث الجانبان "سبل تعزيز العلاقات الثنائية"، وناقشا "تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة (..) وبدء الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية ومباشرة مهام عملها من طرابلس".

وفي 2011، أغلقت كافة السفارات الأجنبية العاملة في ليبيا ومنها السفارة الإيرانية، بعد اندلاع احتجاجات ضد نظام معمر القذافي آنذاك.

كما أفاد البيان، بأن اللقاء تطرق أيضا إلى "مستجدات القضايا الإقليمية والدولية"، حيث جددت المنقوش "ترحيب ليبيا بعودة العلاقات السعودية الإيرانية وثمنت هذه الخطوة الإيجابية لما لها من فائدة وأهمية للاستقرار في المنطقة".

والسبت، رحبّت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعودة العلاقـات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، والاتفاق على إعادة فتح السفارات بالبلدين، بعد نجاح جولات متواصلة من الحوار بدعم صيني ووساطة عمانية - عراقية.

وقالت الخارجية في بيان لها نشرته عبر صفحتها على فيسبوك: "إن هذا التقدم المحرَز في علاقات البلدين يعكس التـزام كافة الأطراف بتفضيـل الحوار والطرق السلمية بديلًا عن اللجوء للعنف والمواجهة".

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