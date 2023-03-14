تحالف الفتح: أمريكا تسعى لانتاج أجيال جديدة لعناصر داعش وزجها على الحدود العراقية السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البلداوي في تصريح للمعلومة العراقية , انه "لايمكن الوثوق بتامين المناطق التي تنشط فيها خلايا داعش, كذلك الحواضن , مالم تتم عملية تجفيف المنابع التي تمول الإرهابيين والحواضن".

وشدد "بوجوب إيقاف ما تقدمه القوات الامريكية من دعم لتلك الخلايا التي تنتشر ما بين الحدود السورية العراقية في صحراء الانبار الى شمال الموصل وكركوك الى حوض ديالى وصولا الى الطارمية التي ترفد اليها المجاميع من صلاح الدين وديالى " .

وأضاف ان " القضاء على داعش في العراق لايمكن تحقيقه الا بتجفيف تلك المنابع وانهاء الدعم الأمريكي ووجود القوات الأجنبية على الحدود " , داعيا " الحكومة الى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي تناهض الفكر الإرهابي الداعشي للضغط على الدول خاصة الولايات المتحدة الامريكية من إيقاف الدعم لتلك النشاطات" .

وكان الخبير الأمني عدنان الكناني قد حذر في تصريح لـ / المعلومة / ،الثلاثاء، من قيام القوات الامريكية بمناورات داخل العمق السوري بمنطقة شرق الفرات ومعسكر الهول والحسكة من خلال نقل الإرهابيين الى قاعدة التنف السورية.

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