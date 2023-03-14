لجنة الامن القومي: إيران لا تريد لعلاقاتها مع العراق ان تتأثر بالاحداث في اقليم كردستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه دعا رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي "وحيد جلال زادة"، خلال اللقاء مع وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" في بغداد اليوم الثلاثاء، الحكومة المركزية العراقية الى ان تزيد من دعمها للاتفاق الامني الذي يفضي الى تعزيز حضورها في منطقة كردستان العراق، قائلا : ان الجمهورية الاسلامية لا تريد لعلاقاتها ان تتاثر بالاحداث في كردستان ، كما ترفض اي تواجد للزمر المناوئة لها في الشريط الحدودي المشترك مع العراق.

واستذكر جلال زادة تاريخ العلاقات والاواصر الدينية والثقافية التي تجمع شعبي البلدين، وواصفا العلاقات الثنائية بانها جيدة رغم كافة التقلبات التي شهدتها الاعوام الماضية.

وفيما اعرب المسؤول البرلماني، عن ارتياحه لقاء تشكيل حكومة رصينة في العراق، صرح ان الجمهورية الاسلامية لطالما دعمت "العراق المزدهر والمستقر".

وثمن جلال زادة في هذا اللقاء، دور العراق في استضافة 5 جولات من المفاوضات بين طهران والرياض، قائلا : ايران ترحب بتعاظم دور العراق في المنطقة.

واعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية في ايران، القرار الصادر عن البرلمان العراقي عقب حادث اغتيال قادة النصر الشهيد سليماني وابو مهدي المهندس ورفاق دربهما والقاضي بجلاء القوات الاجنبية من اراضي هذا البلد، واصفا هذا الاجراء بانه مرموق ويبعث على الثناء؛ متمنيا على الحكومة العراقية ان تمضي بمزيد من الحزم في سياق تنفيذه.

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