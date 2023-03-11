الصحة الإيرانية تسجل 15 وفاة و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 15 وفاة و569 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا داخل البلاد.

وعبر بيانها اليوم السبت حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في ايران، اشارت وزارة الصحة الى ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية الجائحة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و573 الفا و328 مصابا، ومجموع الوفيات 144 الفا و956 حالة.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و340 الفا 279 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و460 الفا و741 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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