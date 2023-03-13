الصحة الإيرانية تسجل 12 وفاة و957 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 12 وفاة و957 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي داخل البلاد.

وعبر بيانها اليوم الاثنين حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في ايران، اشارت وزارة الصحة الى ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية الجائحة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و574 الفا و971 مصابا، ومجموع الوفيات 144 الفا و981 حالة.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و340 الفا 606 اشخاص.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و466 الفا و738 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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