الامم المتحدة تصف زيارة مندوب غوتيريش الى طهران بالإيجابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان "دوجاريك"، أكد في تصريح له أمس الأربعاء، ان الاتفاق الايراني السعودي لاستئناف العلاقات بين البلدين، يشكل بلاشك فرصة كبيرة وانجازا دبلوماسيا عظيما.

واضاف، ان زيارة ممثل غوتيريش الى ايران، كانت ايجابية؛ ونحن نتطلع بان توفر اجواء مناسبة لحصول الاطمئنان بشأن المضي نحو قدما باتجاه السلام في اليمن.

وفي سياق متصل، اعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، عن ترحيبه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية بوساطة الصين.

وقال "غرونبرغ" في تصريح له، الاربعاء : اننا ندعو الطرفين الى اغتنام الفرصة المتاحة في الصعيدين الاقليمي والدولي، من اجل المضي قدما صوب مستقبل آمن.

واضاف هذا المبعوث الاممي، "اننا نشعر بوقوع تغيّرات اساسية في اعماق المفاوضات الى جانب تحرك دبلوماسي اقليمي". واوضح غرونبرغ : هناك جهود دبلوماسية مكثفة تجري بشتى المستويات، لوقف الحرب الراهنة في اليمن.

وتم في وقت سابق، التوقيع على بيان ثلاثي مشترك لكل من إيران والسعودية والصين، يعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران بعد عقود من التوتر، وسنوات من اللقاءات غير المعلنة، ووسط ترحيب دولي واسع النطاق، وحذر أمريكي، وقلق من جانب الاحتلال.

البيان تضمن أيضا الإعلان عن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقع بين الرياض وطهران عام 2001، والموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما خلال مدة أقصاها شهران.

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