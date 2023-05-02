الأدميرال إيراني: البحرية الإيرانية لها اليد العليا في البحار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال شهرام إيراني أن فعالية وكفاءة البحرية الايرانية في منطقة البحر عالية للغاية، مضيفا: أن المجال البحري له تعقيداته الخاصة، وأنه لا يوجد أحد أعلى منا في جدول القدرات، وعندما يتواجد أسطول بحري في دولة ما، فهذا يدل على تفوقه من حيث الاقتصاد والثقافة والعلوم والمعرفة، وإلخ.

وفي إشارة إلى أن البلاد لديها ما تقوله في مختلف المجالات، بما في ذلك التقنيات الصناعية، أضاف إيراني أن فعالية مدمراتنا تصل إلى درجة أنه عندما ندخل بلدًا، يدرك سكان تلك المنطقة العديد من القضايا ويصابون بالصدمة بعد ملاحظة سلوك قواتنا.

وذكر أن إيران لم يتم عزلها أبدا ولها اقتدارها، مضيفا أننا قمنا بزيارة دول المنطقة والعالم بشكل متكرر خلال الرحلات البحرية، وكانت هذه الزيارات فعالة.

وصرح قائد البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأننا نبحث عن الاقتدار وليس القوة، مضيفا ان القوة ممكن ان تزول ولكن الاقتدار سيبقى دائماً.

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