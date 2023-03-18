خلال مناورة حزام الأمن البحري ... تم القيام بعملية تحرير السفينة التي خطفها القراصنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الادميرال مصطفى تاج الديني المتحدث باسم مناورات الحزام الأمني البحري المشترك 2023: في استمرار المراحل الرئيسية لمناورة الحزام الأمني المشترك 2023 بحضور القوات البحرية الإيرانية، الصين وروسيا، والوحدات العائمة والطائرة للدول الثلاث بناءً على سيناريو مشخص تم الإفراج عن سفينتين تجاريتين خطفهما القراصنة في المياه الدولية.

وأضاف: في هذه المرحلة، بعد أن أرسلت السفن التجارية رسالة طوارئ إلى مركز MRCC في تشابهار، تم تحديد منطقة العمليات أولاً وتفتيشها بواسطة مروحية SH3D التابعة للبحرية الإيرانية، ثم مدمرة سهند الايرانية ستقوم بأرسال سفناً حربية متمركزة في المنطقة للقيام بعمليات التحرير.

وأضاف المتحدث باسم المناورات حزام الأمني البحري المشترك لعام 2023: كما نفذت قوات العمليات الخاصة للجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية، بمشاركة قوات العمليات الخاصة الصينية والروسية، عملية الاستيلاء على طريق الهبوط واعتقال القراصنة وتنفيذ عملية تحرير السفينة.

وأوضح: أن هذه السيناريوهات تشمل القبض على القراصنة ومحاربة المخربين الذين يتسببوون فيه القراصنة لتأخير عملية الإنقاذ، وكذلك معالجة الجرحى والمصابين في الحادث، وأخيراً تنفيذ عملية سحب الباخرة التجارية إلى مرسى آمن.

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