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٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣، ١٠:١٠ ص

باقري: لا نفوت أي فرصة لتوضيح وجهات نظرنا

باقري: لا نفوت أي فرصة لتوضيح وجهات نظرنا

اعلن مساعد وزير الخارجية الايراني، للشؤون السياسية علي باقري، انه في الاجتماع مع المدراء السياسيين لثلاث دول أوروبية في النرويج ، ناقشنا مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي باقري في تغريدة له على صفحته عبر تويتر: "لقد اجتمعت مع المدراء السياسيين لثلاث دول أوروبية في أوسلو، وناقشنا مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"

وأضاف: "اننا لا نفوت أي فرصة لتوضيح وجهات نظرنا والتحذير من بعض الحسابات الخاطئة.... نحن مصممون على تعزيز مصالحنا الوطنية من كل الطرق، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية".

أعلنت بعض وسائل الإعلام ، امس الأربعاء، ان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري، أجرى نقاشًا مع المدراء السياسيين لوزارة الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة وإحياء هذه الاتفاقية.

/انتهى/

رمز الخبر 1931723

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