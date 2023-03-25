يونيسف: 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات.

وقالت المنظمة في بيان، إن "8 سنوات قاسية من النزاع دمرت حياة الملايين من الأطفال في اليمن وخلفت وراءها 11 مليون طفل ممن هم بحاجة للحصول على شكل أو أكثر من أشكال المساعدات الإنسانية".

وحذرت من أن "الملايين يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بسوء التغذية ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك". وأشارت إلى أن "وضع الأطفال النازحين يثير قلقا بالغا، فمخيمات النزوح تكتظ بأكثر من مليونين و300 ألف طفل لا يحصلون على ما يكفي لسد احتياجاتهم من الخدمات الأساسية".

كما أكدت حاجتها "بشكل عاجل إلى 484 مليون دولار لمواصلة استجابتها الإنسانية المنقذة لحياة الأطفال"، محذرة من أنه "في حال عدم الحصول على التمويل اللازم فقد تضطر إلى تقليص المساعدات الحيوية التي تقدمها للأطفال الأكثر ضعفا".

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