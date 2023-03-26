المقاومة تتصاعد في الضفة: 21 عملاً مقاوماً خلال اليوم المنصرم

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، إلقاء زجاجتين حارقتين، وعملية تصدي للمستوطنين إلى جانب اندلاع المواجهات في 15 نقطة.

واندلعت مواجهات في كلا من الراسم والعيساوية والطور في القدس، والنبي صالح ودير بزيغ في رام الله، وفي نابلس وقلقيلية وأريحا وبين لحم والخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال على حاجز الجلمة في جنين، وعلى بوابة فرعون في طولكرم، وعلى حاجز حوارة في نابلس، ما أدى لإصابة جنديين إسرائيليين، فيما تصدى المواطنون للمستوطنين في أريحا.

وفي سياق متصل، أصيب جنديان من قوات جيش الاحتلال الصهيوني، السبت، في عملية اطلاق نار وقعت في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة.

واوردت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية انه بحسب مراسل إذاعة "كان العبرية": فإن جنديين اسرائيليين اصيبا خلال عملية إطلاق النار في بلدة حوارة، وصفت جراح احدهما بالخطيرة.

وبالتزامن مع ذلك، قالت "مستشفى بيلينسون"، إنها استقبلت المصابين في عملية حوارة وأدخلا فورا إلى غرفة العناية الطارئة.

فيما قال، المتحدث باسم جيش الاحتلال تحت بند سُمح بالنشر: "المصابان في عملية إطلاق النار في حوارة هم جنود وحالتهما خطيرة ومتوسطة".

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤوليتها عن عملية حوّارة، التي وقعت مساء السبت، وأصيب فيها جنديان من قوات جيش الاحتلال.

وقالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، في بيانٍ رسميٍ صدر عنها، إنّ مقاوميها "تمكنوا من استهداف قوةٍ صهيونيّةٍ عند حاجز حوّارة العسكري، على الطريق الرئيسي في حوّارة جنوب مدينة نابلس".

ودعت الكتائب كل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة، إلى التوحّد ورص الصفوف في جبهة المقاومة الفلسطينيّة، كإطارٍ جبهويٍ ميدانيٍ مقاوم.

وجاء في بيان الكتائب، "لتكن المقاومة مهمةً وطنيّةً راهنةً لكل أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ضد الاحتلال ومستوطنيه، ولنكن يداً بيدٍ وكتفاً بكتفٍ لخوض المواجهة الشاملة على مساحة الوطن، حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، بإصابة عنصرين من قوات الاحتلال الإسرائيلي بجروحٍ خطيرة ومتوسطة، في عملية إطلاق نار من سيارةٍ عابرةٍ في حوارة، جنوبي نابلس.

وأشار مراسل قناة "كان" الإسرائيلية إلى أنّ شارع حوّارة "أصبح اليوم من أخطر الشوارع في الضفة الغربية بالنسبة للمستوطنين والجيش".

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