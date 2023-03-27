الأزمة الداخلية في الکیان الصهیوني مستمر... الإضرابات العامة تعمّ الکیان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أُعلن في "إسرائيل"، اليوم الاثنين، الإضراب العام والشامل والفوري في الاقتصاد، والإضراب العام في المؤسسة الصحية، وذلك في إطار الاحتجاج على خطة حكومة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

وهدّد رئيس اتحاد النقابات الإسرائيلية أرنون بار ديفيد بـ"الإضراب العام التاريخي"، وسط توقعات بأنّ يصدر نتنياهو إعلاناً بشأن مصير التعديلات القضائية.

وأكد رئيس اتحاد النقابات الإسرائيلية وجوب "إيقاف التعديلات القضائية وكل هذا الجنون".

وأضاف مخاطباً نتنياهو: "ما لم تعلن في مؤتمر صحافي اليوم أنّك غيرت رأيك، فسنُضرب".

وفي السياق نفسه، أعلنت نقابة الأطباء في "إسرائيل" الإضراب العام في النظام الصحي.

كذلك، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية التوقف الفوري والتام لحركة إقلاع الطائرات من مطار بن غوروين.

وقال رئيس لجنة عمال مصلحة المطارات: "من هذه اللحظة، لن تنطلق رحلات جوية من مطار بن غوريون".

بدوره، أعلن مجلس عمال شركة الطيران الإسرائيلية "العال" تعليق العمل والمشاركة في الإضراب ضد قانون التعديلات القضائية.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ قضاة في الخدمة العامة أعلنوا أيضاً الإضراب والتوقّف عن المداولات والتشريع وعقد اللجان.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ ميناءي "أسدود" و"حيفا" أعلنا الإضراب مع توجيه دعوة إلى كل العمال للتوقف عن العمل.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الكهرباء انضمامها إلى الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو والتعديل القضائي وإغلاق مراكز الاستقبال، كما أعلنت شبكة مراكز السينما في "إسرائيل" الإضراب.

وقد علّق الإعلام الإسرائيلي على الأمر، قائلاً إنّ "خطوة الإضراب العام غير مسبوقة في إسرائيل، في إطار خطة شاملة من دون خروقات أو تحفظات".

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ "الشيكل الإسرائيلي فقد قيمته بمقدار 2% أمام الدولار".

قدم القنصل العام الإسرائيلي في نیویورک استقالته احتجاجاً على إقالة غالانت

وصل تداعیات إقالة بنيامين نتنياهو وزير حربه يوآف غالانت، بعد مطالبته بإلغاء خطط الحكومة لإدخال تعديلات على النظام القضائي؛ إلى نيويورك، حيث قدم القنصل العام الإسرائيلي فيها استقالته احتجاجاً على إقالة غالانت.

مئات آلاف المتظاهرين الإسرائيليين نزلوا إلى شوارع المدن المحتلة، في وقت متأخر من الليل؛ وتجمّع حشود المحتجين أمام منزل نتنياهو محاولين الوصول إليه عبر اختراقهم للطوق الأمني، كما أشعل المتظاهرون النيران في محطة رئيسة على الطريق السريع. ليعلن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في صفوف قواته، رغم المخاوف التي تنتاب مسؤوليه من ترك ضباطه مناصب مهمة في الجيش. الأمر الذي رأى فيه زعيم المعارضة يائير لابيد أن وضع الجيش والأمن في خطر.

رئيس الكيان إسحق هرتسوغ دعا إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية، وطالب الحكومة والائتلافات والاحزاب بوقف الإجراءات التشريعية على الفور. كما شهد الكيان الاسرائيلي اضرابات عام شلت وفق مصادر اعلامية عبرية عمل الموانئ وحركة الطيران في مطار بن غوريون، وسط تهديد بوقف رحلات مطار تل أبيب أيضا.

ضغوط المعارضة ليست الوحيدة أمام نتنياهو، بل بات تعنت أحزاب الائتلاف الحاكم الدينية والصهيونية، يشكل معضلة أمام نتنياهو، الذي قرر على مضض وقف التعديلات القضائية، رغم دعوة بن غفير إلى الاستمرار في الخطة، وعدم الرضوخ للفوضى. ليزيد الكنيست الضغط على نتنياهو، بموافقة لجنة المراجعة البرلمانية على مشروع قانون رئيسي ضمن التعديلات.

نتنياهو الذي أدخل نفسه والكيان الاسرائيلي في أزمة وجودية، يبحث لنفسه عن خلاص، بعد تهديد الحكومة بالسقوط إثر قراره وقف التعديلات، أو إعادة فتح ملفات الفساد أمامه في المحاكم.

غالانت: هناك خطر مهم على "الجيش" والأمن الإسرائيليين

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، إنّ هناك ضعفاً في مكانة "إسرائيل" الدولية. وخلال مشاركته في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن لعرض التهديدات الأمنية في ضوء التطورات الإسرائيلية الداخلية على خلفية أزمة التعديلات القضائية، أوضح غالانت أنّ "إسرائيل" تعاني ضعفاً في المكانة الدولية، "على الرغم من دعم الولايات المتحدة".

كذلك، أكّد أنّ "هناك خطراً كبيراً على الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الاسرائيلية"، مشيراً إلى أنّ التهديدات لـ"إسرائيل" ألزمته التصرّف بشكل فوري.

تأتي تصريحات غالانت بعد فقدان السيطرة داخل الأراضي المحتلة، في أعقاب إقالته من قبل رئيس حكومة الاحتلال على خلفية أزمة التعديلات القضائية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إنّ الأخير "استدعى غالانت إلى مكتبه، وقال له إنّه فقد الثقة به بعد عمل ضد الحكومة وضد الائتلاف خلال وجوده في زيارة سياسية خارج البلاد وخلال نهاية الأسبوع"، وذلك بعدما أبلغ غالانت نتنياهو، الجمعة، بأنّه سيصوّت ضد مشروع التعديلات القضائية.

نتنياهو يقرر وقف التشريعات القضائية وبن غفير يعتزم الاستقالة من الحكومة

أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي الذي يقوده، بأنه قرر وقف التشريعات القضائية التي قادتها حكومته.

وتسمي حكومة نتنياهو هذه التشريعات بـ "الإصلاحات"، فيما تسميها المعارضة والمحتجين ضدها بـ "إضعاف القضاء".

وخلال الجلسة هدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بالاستقالة من الحكومة، مع الاستمرار في دعم الائتلاف من خارجه.

وأعطى بتسلئيل سموتريتش وزير المالية "الإسرائيلي" حليف بن غفير، الضوء الأخضر لنتنياهو لوقف التشريعات مؤقتًا. فيما قال ياريف ليفين وزير قضاء الاحتلال صاحب فكرة هذه الإصلاحات، إنه سيدعم نتنياهو في اتخاذ أي قرار للحفاظ على الائتلاف الحكومي.

وأوعز رئيس حزب شاس أرييه درعي بوقف التصويت على مشروع قانون "درعي2" في الكنيست، فيما بدأ مفاوضات بين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي المقال يؤاف غالانت، لمحاولة الوصول لتسوية بينهما. وتشهد الحلبة السياسية "الإسرائيلية" حراكًا واسعًا لمحاولة وقف هذه التشريعات، وخاصة من قبل الرئيس "الإسرائيلي" يتسحاق هرتسوغ، الذي يتواصل مع وزراء من الليكود ومع قادة أحزاب الحريديم الذين أعلنوا بدورهم أنهم يؤيدون أي خطوة من نتنياهو لوقف هذه التشريعات.

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