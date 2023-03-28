إيران وأوزبكستان تلغيان التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيدخل اتفاق إلغاء التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوزبكستان حيز التنفيذ بدءا من يوم 1 نيسان/أبريل المقبل.

وكانت إيران وأوزبكستان قد وقعتا على مذكرة تفاهم دولية في مدينة سمرقند يتم بموجبها إلغاء التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية في 14 أيلول/سبتمبر العام الماضي.

وحسب هذه المذكرة فإن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طشقند سوف تقوم بتنفيذ هذه المذكرة الدولية في الأول من نيسان المقبل.

الجدير بالذكر أن إيران الإسلامية اعترفت رسميا بإستقلال أوزبكستان في 25 كانون الأول/ديسمبر عام 1991، وأقيمت العلاقات السياسية بينهما في 10 أيار/مايو عام 1992.

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