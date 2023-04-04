كنعاني: استغلال حقوق الانسان لتمرير اهداف مسيسة ضد ايران يبعث على الاسف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، علق اليوم الثلاثاء، في تصريحاُ له على قرار الذي خرج به الاجتماع الـ 52 لمجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلاً : ايران تعتبر هذا القرار، بانه مبني على رؤى انتقائية مسيسة وعدائية، وعليه ترفض القرار كما تدين تجديد مهام المقرر الخاص القسري لحقوق الانسان ضدها.

ولفت كنعاني، الى ان اصدار الاحكام المسبقة والمتسرعة اللافت في هذا القرار، والذي ساهم في اعداد مسودته بعض الدول الغربية بهدف تحجيم الانجازات المحققة في مجال حقوق الانسان داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية، يسحب المصداقية منه تماما وبما يلزم التركيز على ان اللجوء الى رؤى انتقائية ومسيسة وعدائية في مجال حقوق الانسان، لن يفضي الى ما هو افضل من هذا القرار.

واضاف: ان سوء استخدام اليات الامم المتحدة لتمرير اجندات سياسية من قبل بعض الدول الاعضاء، يشكل عادة مرفوضة، وعليه فإن الاستغلال السافر لموضوع حقوق الانسان لاغراض سياسية بما في ذلك اصدار قرارات تمييزية ضد الدول، انه لامر يبعث على الاسف.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الايرانية، الى ان مجلس حقوق الانسان باعتباره احد المنظمات الرئيسية المنضوية تحت المنظمة الاممية الذي يهدف الى ترويج ودعم الحقوق الانسانية القائم على الحوار ومركزا للتشاور بين البلدان والمنظمات غير الحكومية وسائر المؤسسات ذات الصلة، فإن استخدامه كأداة من قبل الدول الغربية ادى الى تقويض مصداقية القرارات الصادرة عنه.

واكمل قائلا: ان القرارات الصادرة طوال السنوات العشر الاخيرة عن مجلس حقوق الانسان، كان بمثابة توجيه اتهامات احادية الجانب من قبل القائمين على تلك القرارات وداعمي جدول اعمال المقرر الخاص على حساب الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا بان الدول المتورطة في انتهاك حقوق الانسان فيما يخص الشعوب الاخرى، ليست بالموقع الذي يسمح لها بان تدعي او تصدر احكاما بهذا الشان، وانما يجب ان تتحمل المسؤولية قبال نقضها السافر والممنهج لحقوق الانسان في بلدانها وسائر الدول.

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