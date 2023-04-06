السيد رئيسي: قرار محكمة لاهاي دليل على أحقية ايران امام أعدائها/ 30 وفاة و1103 اصابة جديدة بكورونا

الخارجیة الإيرانية تعلق على كلام المبعوث الأمريكي في اليمن حول عملية السلام في هذا البلد

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ردا على كلام مبعوث الولايات المتحدة في اليمن حول مطالبة إيران بإنهاء الحرب في هذا البلد: "هذا شيء جيد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني في إشارة إلى الأنباء المنشورة التي تفيد بأن المبعوث الأمريكي رحب بعملية السلام في اليمن في تغريدة عبر تويتر، انه طلب الممثل الخاص للولايات المتحدة في اليمن من إيران المساعدة في إنهاء الحرب في اليمن من خلال دعم عملية السلام.

وأضاف: "من دواعي السرور أن يتحدث مبعوث الحكومة الأمريكية عن عملية السلام في اليمن، وهي عملية ظلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد عليها وتسعى جاهدة منذ بداية الحرب في اليمن".

وطلب المبعوث الأمريكي الخاص في اليمن "تيموثي لیندر كينغ"، الليلة الماضية، من إيران المساعدة في عملية السلام في اليمن.

وقال: نود أن نرى دعم إيران للعملية السياسية في اليمن، ونأمل أن تحدث.

قائد الثورة یستقبل عدد من الشعراء وأساتذة الأدب الفارسي في البلاد

استقبل قائد الثوروة في ليلة ولادة الإمام الحسن المجتبي (عليه السلام)، مجموعة من أهل الشعر والثقافة وأساتذة الأدب الفارسي في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثوروة السلامية ،الامام الخامنئي (دام ظله) استقبل أمس الأربعاء، في ليلة ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبي (عليه السلام)، مجموعة من أهل الشعر والثقافة وأساتذة الأدب الفارسي في ايران.

وفي هذا اللقاء الذي بدأ الأربعاء 16 أبريل، عقب صلاة المغرب والعشاء، قرأ عدد من الشعراء الايرانيين الشباب والمخضرمين وأساتذة الأدب الفارسي وعدد من الشعراء غير الإيرانيين الناطقين بالفارسية، بعض من قصائدهم بحضور قائد الثورة.

رئيس دولة الإمارات یلتقي الرئيس الايراني قريبا

أعلن عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشوري الاسلامي الايراني، يعقوب رضازاده، انه سيلتقي رئيس دولة الإمارات، محمد بن زائد مع الرئيس الايراني، السيد ابراهيم رئيسي قريباً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال يعقوب رضازاده: "الاتصالات بين وزيري خارجية إيران والإمارات قد بدأت، ويأتي ذلك بعد الاجتماع الأخير لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني مع رئيس دولة الإمارات، والاجتماع الذي تم تقييمه بشكل جيد.. أعتقد أنه بعد زيارة السيد شمخاني للإمارات، سنرى تطورا في العلاقات السياسية بين إيران والإمارات".

وأضاف: "من المفترض أن يزور الرئيس الايراني الرياض تلبية لدعوة العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، والتي ستشمل بالتأكيد دولا أخرى أيضًا. وفي هذا الصدد، سيلتقي رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد ، مع الرئيس الايراني قريباً، وقديعقد هذا الاجتماع في إيران أو في الإمارات".

وأوضح عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشوري الاسلامي انه من المحتمل أن يقوم سلطان عمان في الأيام والأشهر القادمة بزيارة إيران لتسهيل هذا الأمر.

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وزير الاتصالات الإيراني يعلن عن جهوزية 10 أقمار صناعية للاطلاق

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور أن لدى طهران الآن 10 أقمار اصطناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق، كما أن هناك عدة أقمار اصطناعية أيضا قيد التصميم والتصنيع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، أشار في تصريح صحفي أمس الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة، إلى إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية قبل حلول العام الجديد (بدأ في 21 آذار/مارس 2023) وقال: مع تحديث منصات "بله" و"إيتا" و"آيكب"، سترتبط هذه المنصات معا حتى يتمكن مستخدموها من إرسال الرسائل بسهولة بين بعضها بعضا.

وأضاف: في العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار اصطناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق، وكذلك عدة أقمار اصطناعية قيد التصميم والتصنيع.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا العام عاما مثمرا في مجال صناعة الفضاء، وقال: إن هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في جمهورية إيران الإسلامية إلى دول الجوار والدول الإسلامية.

وأكد وزير الاتصالات: إن الهدف حتى نهاية مهمة الحكومة الحالية (في 2025) بإذن الله تعالى هو تسويق خدمات صنع وإطلاق الأقمار الاصطناعية في مدار "ليو" ووضعها تحت تصرف الدول الأخرى.

الرئيس الإيراني: قرار محكمة لاهاي دليل على أحقية ايران امام اعدائها خاصة اميركا

اعتبر الرئيس الايراني حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي لصالح ايران بشان الاصول الايرانية المجمدة من قبل اميركا، مؤشرا لأحقية البلاد في مواجهة اعدائها خاصة اميركا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، اعتبر خلال اجتماع الحكومة أمس الاربعاء، الانتصار القانوني للجمهورية الإسلامية في المؤسسة الدولية محكمة لاهاي مؤشرا لأحقية إيران الإسلامية امام أعدائها ، وخاصة اميركا وقال: يجب متابعة هذا القرار من قبل الإدارات المسؤولة وشرح وتوضيح أبعاده للمواطنين حتى تنفيذه بالكامل.

ورفضت المحكمة في قرارها دفاعات الولايات المتحدة عن مسؤولية الحكومة الأميركية في انتهاك استقلالية الشركات الإيرانية وعدم شرعية مصادرة الاصول العائدة لبنك "ملي" (الوطني) وبنك "صادرات" وبنك "سبه" وبنك "توسعة الصادرات"، وشركة البنية التحتية للاتصالات ، والشركة الوطنية للنقل البحري في جمهورية إيران الإسلامية ، وشركة النفط الوطنية الإيرانية ، وشركة "بهران" للنفط ، وشركة إيران للصناعات البحرية ، وشركة "إيران إير"، لكنها لم تقبل شكوى إيران بشأن مصادرة الأصول المملوكة للبنك المركزي بسبب عدم الاختصاص.

وكذلك فيما يتعلق بتجميد اصول الحكومة والبنوك الإيرانية ، خلصت المحكمة إلى أنه ، على عكس ادعاء الحكومة الأميركية ، لم يأت الأمر التنفيذي لأوباما في عام 2012 ضمن استثناءات معاهدة 1955 ، بل يعد انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة.

وحول الأضرار الناجمة التي لحقت بايران جراء انتهاك الولايات المتحدة لشروط معاهدة الصداقة ، دعت المحكمة الطرفين لإجراء مفاوضات لتحديد وجدولة الأضرار.

ووفقًا لقرار المحكمة بشأن عدم الاختصاص القضائي بشأن المصادرة غير القانونية لاصول البنك المركزي من قبل حكومة الولايات المتحدة ، ستواصل الحكومة الإيرانية ملاحقة مسؤولية الحكومة الأميركية عن المصادرة غير القانونية لاصول البنك المركزي بطرق أخرى.

كد خدائي: "مجلس حقوق الإنسان" ألعوبة بيد منتهكي حقوق الإنسان

اكد عضو مجلس صيانة الدستور في ايران "عباس علي كد خدائي"، على ان "مجلس حقوق الانسان" التابع للامم المتحدة، بات العوبة بيد ناقضي حقوق الانسان الرئيسيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو مجلس صيانة الدستور في ايران، عباس علي كد خدائي، نشر أمس الاربعاء، تغريدة على خلفية القرار الصادر مؤخرا عن مجلس حقوق الانسان الدولي ضد ايران، وتمديد مهام ما يسمى بـ "المقرر الخاص لوضع حقوق الانسان في ايران".

وكتب عضو مجلس صيانة الدستور في تغريدته : ان القرارات الصادر عن مجلس حقوق الانسان التابعة للمنظمة الاممية، ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، بغض النظر عن كونه يحمل نوايا مسيسة، فهو يدل على النهج الانتقائي للمؤسسة التي تدعي بانها تهدف الى نشر العدالة والنهوض بمستوى الحقوق الانسانية، لكنها باتت العوبة بيد اللاعبين الذين يعدون المنتهكين الرئيسيين لهذه الحقوق.

الصحة الإيرانية: تسجيل 30 حالة وفاة و1103 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاربعاء عن تسجيل 30 حالة وفاة و1103 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، تسجيل 30 حالة وفاة و1103 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 7.595.24 شخصا، كما ارتفعت الوفيات إلى 145.466 حالة. وأشار التقرير أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 7.347.672 شخصًا مضيفة أن 778 من المصابين في حالة حرجة.

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