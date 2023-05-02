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٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٤:٢٨ م

لأول مرة في التأريخ... سيدة ايرانية تفوز بميدالية ذهبية في بطولة آسيا لمصارعة الذراع

لأول مرة في التأريخ... سيدة ايرانية تفوز بميدالية ذهبية في بطولة آسيا لمصارعة الذراع

تمكنت اللاعبة الايرانية، رؤيا مهبودي، من الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا لمصارعة الذراع، لأول مرة في التأريخ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أحرزت رؤيا مهبودي، المرتبة الاولى والميدالية الذهبية في منافسات مصارعة الذراع الآسيوية كأول امرأة ايرانية تفوز بهذه المكانة في تأريخ ايران.

انها اقيمت اليوم منافسات فئة الكبار في فرع مصارعة الذراع لبطولة آسيا 2023 ليومها الثالت في مدينة عجمان في الامارات.

وواجهت رؤيا مهبودي اليوم منافسيها في فئة وزن 90 كجم للكبار، حيث استطاعت هزيمتهن وأن تفوز بالميدالية الذهبية الآسيوية وتصنع التاريخ.

المسابقات النهائية للفئات العمرية للمراهقين والشباب وأوميد (اليد اليمنى) والكبار (اليد اليسرى) جارية حاليًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1932865

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