الرئيس الأفغاني يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني المنتخب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن مكتب الرئيس الأفغاني في بيان، أن محمد أشرف غني، قدم في اتصال هاتفي الليلة الماضية مع الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد إبراهيم رئيسي، تهانيه بفوزه في الانتخابات وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

واضاف الرئيس غني، أن أفغانستان وإيران بلدان جاران وشققان، وآمل أن يؤدي انتخابكم رئيسا منتخبا للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى توسيع العلاقات والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

من جهته شكر الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد إبراهيم رئيسي، الرئيس غني على الاتصال الهاتفي، وشدد على ضرورة توسيع وتعميق العلاقات والتعاون بين البلدين.

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