تشومسكي يأسف لعدم اطلاعه على إقامة معرض طهران الدولي للكتاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال هذا المفكر الاميركي الشهير في تصريح له بهذا الصدد: انني آسف لعدم اطلاعي على اقامة معرض الكتاب الدولي في طهران، حيث لم أقرأ شيئا عن هذا المعرض ومعرفتي بالناشرين الايرانيين قليلة، واعتبر ذلك بالنسبة لي خسارة كبرى اذ كان من المفروض أن اتعرف على هؤلاء الناشرين في السابق.

تشومسكي هو أستاذ لسانيات وفيلسوف أميركي وأيضًا عالمٌ إدراكيٍ وعالمُ منطقٍ ومؤرخ وناقد وناشط سياسي. يعمل تشومسكي أستاذًا فخريًا في اللسانيات في قسم اللسانيات والفلسفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التي عمل فيها لأكثر من 50 عاما.

كذلك كتب تشومسكي عن الحروب والسياسة ووسائل الإعلام وهو مؤلِّف لأكثر من 100 كتاب. ويوصف بأنه «أب علم اللسانيات الحديث» وكذلك يُعد شخصية رئيسية في الفلسفة التحليلية.

وبعد نشر كتابه الأول في اللسانيات أصبح تشومسكي ناقدا بارزا في الحرب الفيتنامية ومنذ ذلك الوقت استمر في نشر كتبه النقدية في السياسة. اشتهر بنقده للسياسة الخارجية للولايات المتحدة ورأسمالية الدولة ووسائل الإعلام الإخبارية العامة.

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