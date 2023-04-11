آية الله عيسى قاسم: الأمة الإسلامية مسؤولة عن ردع الاحتلال الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله الشيخ عيسى قاسم، قال اليوم الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" :"إنَّ الأمّة الإسلامية كلّها مسؤولة مسؤوليةً شرعية عن ردع الاحتلال "الإسرائيلي" وعدم السماح للصهاينة التمادي في الاعتداء على المسجد الأقصى".

وحذّر سماحته من أنّ "التعدي الصهيوني على الأقصى والمعتكفين فيه من المسلمين هو سحق لكرامة المسجد، وانتهاك لحرمة الإسلام وحرب على عبادة الله".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني قد ادان على حسابه عبر موقع تويتر صباح الأربعاء الفائت جريمة الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى المبارك على المصلين الفلسطينيين.

وأضاف: من المناسب أن يتفاعل العالم الإسلامي وشعوب العالم الحرة والمنظمات الدولية المسؤولة فورًا على هذه الجريمة.

وهاجمت قوات الكيان الصهيوني المسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك بدعوى كاذبة في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء واعتقلت عددا من الفلسطينيين الذين كانوا معتكفين في شهر رمضان المبارك.

المصدر: العهد

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