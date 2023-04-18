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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٤:٥٨ م

وزارة الصحة: تسجيل 452 اصابة و26 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة: تسجيل 452 اصابة و26 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 452 اصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الصحة الايرانية اليوم الثلاثاء حسب آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 604 الفا و702 شخصا، والوفيات 145 الفا و891 حالة وفاة.

كما نوّهت بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ تفشي الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و353 الفا و 261 شخصا.

واضافت: ان 758 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 12 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 61 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 270 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 105 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

/انتهى/

رمز الخبر 1932443

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