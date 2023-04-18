العميد تنكسيري: القوات المسلحة الايرانية على اتم الاستعداد للدفاع عن اقتدار الوطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر قائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية العميد علي رضا تنكسيري بيانا بمناسبة يوم 18 أبريل ذكرى المواجهة البطولية المباشرة بين بحرية الحرس الثوري وبحرية الجيش الاميركي الارهابي في عام 1988 في الخليج الفارسي، أكد فيه ان القوات البحرية للحرس الثوري تحافظ على جهوزيتها الكاملة في درب الشهداء امام التهديدات المحتملة للأعداء.

واضاف البيان ان يوم 18 ابريل 1988 هو ذكرى عظيمة وخالدة ولا تنسى ابدا حينما واجهت القوات البحرية الباسلة للحرس الثوري في معركة غير متكافئة ومباشرة ، الجيش الاميركي الغازي والمعتدي واستطاعت كسر الهيمنة الهشة لهذا العدو الغدار بالمقاومة والتضحية.

واكد العميد تنكسيري ان تلك المعركة الخالدة هي جزء من تضحيات وملاحم مجاهدي القوات البحرية للحرس الثوري الشجعان الذين وقفوا ببسالة امام العدو المعتدي وصانوا استقلال البلاد وعزتها حتى يومنا هذا .

وشدد العميد تنكسيري انه وببركة الدماء الطاهرة للشهداء ، قد وصلت الثورة الاسلامية الى مستوى عال من الجهوزية والقوة القتالية وان القوات المسلحة الايرانية من الجيش والحرس الثوري هي على اتم الاستعداد للدفاع عن اقتدار الوطن.

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