العميد واحدي: العدو يسعى إلى تحريف القيم الدينية والإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر العميد واحدي قائد القوات الجوية للجيش، في تجمع القادة والمشاركين في تنظيم المعسكرات الصيفية لجامعة الشهيد ستاري لعلوم وتكنولوجيا الطيران، وقال: المقاومة والوقوف في وجه الأعداء من أهم مظاهر وعي الحسين ولم تتمكن مؤامرات الأعداء ضد الأمة الإيرانية من إضعاف دوافع عاشوراء لهذا أمة.

وأكد العميد واحدي: اليوم يسعى العدو إلى تحريف القيم الدينية والإسلامية، ولهذا الغرض استثمر الكثير ويحاول إبعاد جيل الشباب عن الإسلام المحمدي.

وأوضح قائد القوة الجوية أن الحرية والمقاومة والقيادة والتضحية والشجاعة من أهم دروس انتفاضة عاشوراء، وأوضح: اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نشرح ثقافة عاشوراء وقيمها للطلاب .

واعتبر تعزيز روح مناهضة الاستكبار وزيادة البصيرة وتنمية الذات من الأهداف المهمة لإقامة مجالس عزاء الإمام الحسين (ع) وأضاف: "مع مشاركة الطلاب الحماسية في هذه المراسم، نأمل أن نتمكن في المستقبل من تحقيق ذلك".

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