العميد خواجه فرد:الأعداء يعترفون بالتقدم الجوي الإيراني/ وصلتنا العديد من طلبات الشراء في هذا المجال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد خواجه فرد في الاجتماع المشترك لطلبة هذه الجامعة: لدينا القدرات في منظمة الصناعات الجوية وهدفنا تحسين القدرة القتالية.

وقال: إن دولاً كثيرة تلبي احتياجاتها بشراء المعدات والمقاتلات الأكثر تطوراً، لكننا نواجه قيوداً وضغوطات كبيرة في توفير هذه المعدات بسبب العقوبات والضغوط، لذلك اتجهنا تجاه المعدات التي بقت من الحرب المفروضة على إيران على سبيل المثال، قمنا بإعادة صناعة جميع المروحيات التي تضررت في الحرب وبعد ذلك ذهبنا لإنتاج طائرات هليكوبتر ومقاتلات محلية.

وأعلن رئيس منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع عن إنتاج الطائرات المسيرة كتدبير آخر لهذه المنظمة، مضيفا انه أظهرت منظمة الصناعات الجوية أنه على الرغم من العقوبات الشديدة، فقد تمكنت من إبقاء طائرات الهليكوبتر والتجارية والمقاتلات في حالة جهوزية كاملة.

واعتبر التقدم الذي حققناه في مجال الطيران علامة على نضج صناعة الطيران في البلاد، وقال: "تمتلك جميع قواتنا من البر والجو والدفاع والبحر طائرات مسيرة، وقد تم اختبار مسيراتنا في مجالات تدريب مختلفة وحقيقية وايضا لديها إمكانيات عديدة ومتفردة".

وأكد رئيس منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع على أهمية تجهيز القوات المسلحة بالمعدات المحلية وقال: "حاولنا في البداية شراء المعدات، ولكن بسبب العقوبات لم ننجح في ذلك، ولكن اليوم لقد وصلنا إلى القدرة على تلقي العديد من طلبات الشراء والتعاون من مختلف البلدان.

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