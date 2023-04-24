ايران ستزيد إنتاجها النفطي في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بويا معارفي: "فقد تم اتخاذ خطوة أخرى في اتجاه زيادة إنتاج النفط في الخليج الفارسي بعد تثبيت برج الحفر بالقرب من منصة DP-R1 في حقل "رسالت" النفطي الواقع في منطقة لاوان".

وأضاف مدير مشروع تطوير حقل رسالت: "المرحلة الأولى من خطة تطوير وصيانة حقل "رسالت" النفطي تتضمن زيادة الإنتاج بمقدار 11 ألف برميل من النفط الخام، من خلال بناء منصة بئر جديدة ومد الكابلات والأنابيب ، فضلا عن عمليات الإصلاح والتحديث للمنصة R1 ، ثم حفر 4 آبار جديدة".

وتابع انه تم تحقيق جزء من اهداف الانتاج مع تثبيت برج الحفر وحفر بئرين جديدين وإعادة حفر بئر واحد، وسيتم تحقيق الجزء المتبقي من الاهداف عن طريق تركيب منصة جديدة وإعادة تثبيت برج الحفر.

وأوضح معارفي: "ان العمليات التنفيذية لبناء قاعدة منصة حقل رسالت قد بدأت أيضًا قبل نحو شهرين في خرمشهر".

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