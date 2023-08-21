العميد خواجه فرد يعلن عن ازاحة الستار عن النسخة غير المأهولة من طائرة "قاهر" قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمير خواجه فرد قد مررنا بعملية معقدة في السنوات الأربعين الماضية، وخلال هذه الفترة لم يتم إيقاف أي طائر في المجال التكنولوجي رغم الاختناقات تم اصلاح جميع الطيور .

وقال رئيس منظمة الصناعات الجوية للقوات المسلحة: هناك أكثر من 15 نوعاً من الطائرات المروحية في مجال الطائرات العمودية، ويجب أن تكون هذه الطائرات عاملة دائماً وبنفس الكمية، يوجد 15 نوعاً من الطائرات في سلاح الجو في بلدنا، وخلال الحرب كان لدينا ثلاثة أنواع من الطائرات، ولكن اليوم تم إضافة 9 أنواع من هذه المقاتلات - بما في ذلك المقاتلات الشرقية والأوروبية - إلى أسطولنا.

وأوضح: "خلال الحرب لم تكن قنابلنا وصواريخنا دقيقة التوجيه، ولكن اليوم كل القنابل والصواريخ المثبتة على المقاتلات دقيقة التوجيه وموجهة بالليزر". عندما يتم عمل "عالي التقنية" في صناعة الطيران، فهذا يعني أن هذه الصناعة نشطة في جميع المجالات وأن صناعة الدفاع هي صناعة رائدة ومستجيبة لجميع الصناعات.

وتابع رئيس منظمة الصناعات الجوية للقوات المسلحة: إن طائرة نقل سيمرغ تبلغ حوالي 4 إلى 6 أطنان وقبل الثورة كان من المفترض أن نشتري طائرة بهذا الحجم، لكننا وصلنا اليوم إلى صناعتها. كما ستقلع طائرة ياسين في الأسابيع القليلة المقبلة. نقوم أيضاً بتحديث القنابل والصواريخ والرادارات في مقاتلة كوثر.

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