بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على قوات حرس الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الحكومة البريطانية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا لانتهاكات متعلقة حقوق الإنسان منذ أكتوبر 2022، وبلغ إجمالي عدد التصنيفات المتعلقة بإيران أكثر من 300، وتشمل القائمة فيلق حرس الثورة الإسلامية برمته، المدعي العام الإيراني وشرطة الآداب".

وزعم وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "النظام الإيراني مسؤول عن القمع للشعب الإيراني وعن تصدير إراقة الدماء حول العالم. لهذا السبب لدينا أكثر من 300 عقوبة سارية على إيران، بما في ذلك على حرس الثورة الاسلامية برمته"، مشيرا إلى أنه "بهذه الخطوة، المملكة المتحدة وشركائها الدوليين يؤكدون عدم التغاضي عن القمع الذي يمارسه النظام. سنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله".

وحسب البيان، تشمل العقوبات كلا من محمد نزار عظيمي، قائد حرس الثورة الاسلامية الإيرانية في النجف، حبيب شاهسواري، قائد فيلق محافظة أذربيجان في حرس الثورة، محسن كريمي، قائد حرس الثورة الاسلامية الإيرانية في المقاطعة المركزية، وأحمد كاظم - قائد قاعدة عمليات كربلاء في حرس الثورة الاسلامية الإيرانية./انتهى/

المصدر: RT