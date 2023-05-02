العميد رمضان شريف: تغییرات المنطقة والعالم تسیر لصالح المقاومة والصهاينة في حالة الضعف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس لجنة الانتفاضة والقدس في مجلس تنسيق الاعلام الاسلامي بالجمهورية الاسلامية الايرانية: "ان التغییرات في المنطقة والعالم تسیر لصالح المقاومة"، مؤكدا: "ان جبهة الاستكبار العالمي، بما فيه الكيان الصهيوني تعيش في حالة الضعف".

واضاف العميد شريف: "ان الكيان الصهيوني يواجه تحديات ومشاكل عديدة في الداخل وفي علاقاته الدولية ايضا وان مسؤولية والحماة الدوليين لهذا الكيان يقرون ويعترفون بضعف وانهيار هذا الكيان، وهذه القضية تتكرر في كلامهم وحديثهم".

واشار الى ان هذه التحديات ترد على لسان الخبراء الصهاينة وهذا يدل على مشاكلهم العديدة وانجازات محور المقاومة والتغييرات في المنطقة والعالم لصالح المقاومة وضعف جبهة الاستكبار في المعادلات العالمية.

/انتهى/