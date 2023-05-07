تعزيز التعاون في مجال الطاقة ضمن مباحثات إيرانية - لبنانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المسؤول الإيراني، أشار خلال اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر المياه الدولي في بغداد، إلى المشاكل التقنية والهندسية في شبكة كهرباء لبنان، والتي تسبب زيادة في تكلفة الكهرباء، معربا عن استعداد إيران لتصدير خدمات الهندسة الكهربائية الفنية إلى لبنان ومساعدة لبنان في مجال إصلاح وصيانة وتشغيل محطات الكهرباء باستخدام قدرة ومعرفة المهندسين الإيرانيين.

ولفت محرابيان إلى أن هناك العديد من الطاقات في إيران، لا سيما في مجال الهندسة الكهربائية، وقال: من الممكن استخدام هذه الطاقات والمعرفة لحل مشاكل صناعة الكهرباء اللبنانية، أحدها استقرار الكهرباء وتخفيض الكلفة بالكيلوواط ساعة.

فايز: نأمل بحل بعض مشاكل الكهرباء في ظل التعاون مع إيران

من جانبه أشار وزير الطاقة اللبناني، إلى المشاكل الجادة التي تواجه الحكومة اللبنانية في مجال توفير كهرباء مستقرة وعلى مستوى البلاد وقال: نحن في لبنان نواجه العديد من المشاكل في صناعة الكهرباء، والكثير من الدول التي تعيق تعاوننا مع إيران لا تساعدنا في طريق إصلاح وتحسين شبكة الكهرباء اللبنانية، وخاصة في المجال الهندسي.

وعبّر فايز عن أمله بحل بعض مشاكل صناعة الكهرباء في لبنان في ظل رفع مستوى التعاون مع إيران والاستفادة من معرفتها وخبرتها في مجال الهندسة الكهربائية والطاقة.

وشدد الجانبان في هذا الاجتماع على ضرورة استمرار الاجتماعات الفنية واجتماعات الخبراء بهدف متابعة الموضوعات المطروحة على بساط البحث.

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