المنتخب الإيراني لتحدي اللياقة البدنية يحرز بطولة العالم في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز فريق تحدي اللياقة البدنية الإيراني المكون من 4 رياضيين ببطولة قسم الفرق في مسابقة Masteruniverse اللبنانية.

وأقيمت مسابقة تحدي اللياقة في هذا الحدث بمشاركة 4 رياضيين من بلادنا في القسم الفردي والثنائي والجماعي. وفي قسم الجماعي، نجحت إيران ليفوز بلقب البطولة.

وفي القسم الفردي الذهبي، فاز علي طالش حسيني وأنصار مردانه وعميد خلجي بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على التوالي. كما تم وضع مندوبي لبنان في الرتب التالية.

وفي القسم الفردي الفضي، احتل أوميد كلجي وعلي طاليش حسيني ومهرداد حدادي وأنصار مردانه المرتبة الأولى إلى الرابعة على التوالي.

وفي قسم الزوجي الذهبي، احتل المنتخب اللبناني المرتبة الأولى، وفازت فرق الزوجي الإيراني بمزيج من أوميد كلجي وعلي طاليش حسيني (فريق واحد) ومهرداد حدادي وأنصار مردانة (فريق واحد) بالميداليات الفضية والبرونزية على التوالي.

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