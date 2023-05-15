نائب رئيس الوزراء الروسي یتوجه إلى إيران يوم الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيزور نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي، الجمهورية الإسلامية الايرانية يومي 16 و 17 مايو 2023 .

ويتضمن جدول سفره الاجتماع مع محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيرني، وجواد أوجي، وزير النفط الايراني، ومحمد فرزين، محافظ البنك المركزي، وتفقد معرض طهران الدولي السابع والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، فضلاً عن زيارة الشركات الايرانية الرائدة. وستكون الموضوعات المتعلقة بالطاقة محور الاجتماعات والمشاورات بين نوفاك والمسؤولين الإيرانيين.

وفي وقت سابق، أشار أحمد أسدزاده نائب نائب وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية، في إشارة إلى المحادثة الهاتفية بين رئيسي اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا (جواد أوجي وزير النفط وألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا)، وقال ان الوفد الروسي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس وزراء هذا البلد يشارك في اجتماعات B2B و سيحضر حفل الافتتاح الرسمي للدورة السابعة والعشرين للنفط والغاز ومعرض التكرير والبتروكيماويات.

/انتهى/