بوتين: سكة حديد "رشت - أستارا" سيساعد على تنويع تدفقات حركة المرور العالمية بشكل كبير

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على اتفاقية إنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"، وذلك عبر تقنية الفيديو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس بوتين خلال مراسم التوقيع إن إطلاق خط سكة حديد "رشت - أستارا"، وهو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، سيسمح بتنويع التدفقات العالمية وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية.

وتابع بوتين، بالقول: "أؤكد أن شريان النقل الفريد بين الشمال والجنوب سيساعد على تنويع تدفقات حركة المرور العالمية بشكل كبير، وسيكون للنقل على طول الممر الجديد مزايا تنافسية كبيرة، بما في ذلك إن تسليم البضائع من سانت بطرسبورغ، على سبيل المثال إلى مومباي سيستغرق حوالي 10 أيام".

وأضاف بوتين، قائلا: "للمقارنة، سأقول إن وقت السفر على طول طرق التجارة التقليدية يصل إلى 30-45 يومًا أي هناك توفير كبير من ناحية الوقت والتكاليف".

وبدوره قال الرئيس الإيراني إن "اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشت - أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا".

وأضاف أنه "على إيران وروسيا استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة"، لافتًا إلى أن "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون بين إيران وروسيا".

قائد الثورة: الهدف من الحج وحدة الأمة الإسلامية ضد الإستكبار والظلم

استقبل قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي خامنئي، صباح يوم الأربعاء، عددا من المسؤولين والقائمين بشؤون الحج وذلك على اعتاب إيفاد الحجيج الإيرانيين إلى بيت الله الحرام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على اعتاب موسم الحج وإيفاد الحجيج الإيرانيين إلى بيت الله الحرام، التقى عدد من المسؤولين والقائمين بشؤون الحج في البلاد، صباح اليوم الأربعاء، مع قائد الثورة الإسلامية، آية الله خامنئي.

وخلال هذا اللقاء، إعتبر سماحة قائد الثورة النظرة الصحيحة للحج وتفهم أهمية هذا الواجب مهما جدا، قائلا: "ان الغرض من الحج هو وحدة الأمة الإسلامية ضد الإستكبار والظلم والغطرسة والأصنام البشرية وغير البشرية، أمام كل تلك الأشياء التي جاء الإسلام ليدمرها وليجمعوا(في الحج) ليواجهوا كل هذه الامور؛ اليوم، على سبيل المثال، هناك قضية الكيان الصهيوني، فيجب أن يجتمع العالم الإسلامي كله، ليوجه رسالة ضد الكيان الصهيوني. مشكلة العالم اليوم هي تأثير القوى الإستكبارية، فيجب على الجميع أن يجتمعوا ليعلنوا وجودهم ويعلنوا قوتهم ويحتموا صدورهم مقابل هذه القوى المتغطرسة".

وأشار آية الله خامنئي إلى آيات القرآن الكريم، مبينا: "أن الحج حدث دولي وعالمي والكعبة هي مصدر نهوض المجتمعات البشرية واستقرارها، وللحج فوائد دنيوية وأخروية عظيمة؛ حيث إذا لم يكن الحج، فإن الأمة الإسلامية تنهار... يجب أن يتم بناء الثقافة في مجال المفاهيم الأساسية والرئيسية للحج... على مسؤولي الحج أن يفعلوا شيئًا حتى أنه عندما يسمع شبابنا اسم الحج، تتبادر إلى ذهنهم مفاهيم مثل بناء الحضارة، والوحدة الجماعية، والقضاء على التمييز، وما إلى ذلك."

وأشار الى أن الحج يظهر الاسلام عملياً ويرفض الفروق الموجودة في العالم كالتمييز العنصري والتمييز الجغرافي والتمييز الطبقي، ملفتا الى ان هذه السمات المميزة للإسلام غير موجودة لدى الدول المتحضرة التي تدعي أنها حضارية وهي في الاساس لا تمت للحضارة بصلة في تعاملها مع قضايا التمييز كقضية التمييز العنصري والتمييزالعرقي الأوروبي وغير الأوروبي وموضوع المهاجرين بحيث يهتمون بحيواناتهم الأليف أكثر بكثير من أي شخص غريب يعيش في منطقتهم.

وتابع سماحته: "ان الإسلام يمارس عملياً القضاء على التمييز العنصري والعرقي في مناسك الحج بحيث يعامل جميع الحجاج من مختلف الاطياف والدول بمساواة فجميعهم جزء من حضارة وتاريخ في هذا العالم، وجميعهم يطوفون ويقومون بأداء مناسك الحج سوياً وجنباً الى جنب دون تمايز بينهم وهذا سر من اسرار الحج".

ولفت قائد الثورة الى فلسفة الحج واسرار تشريعاته مستشهداً بقول للإمام الصادق (ع) :" وَ جَعَل فِیهِ الإجتماعَ مِنَ المَشْرِقِ و الْمَغْرِبِ لِیَتَعارَفُوا وَ لِتُعْرَفَ آثارُ رسولِ اللَّهِ وَ تُعْرفَ أخبارُهُ وَ لا تُنْسی وَ لَو کانَ کُلُّ قَوْمٍ إنَّما یَتَّکِلُونَ عَلی بِلادِهِمْ وَ ما فِیها هَلَکُوا، وَ خَرِبَتِ الْبِلادُ وَ سَقَطَ الْجَلْبُ وَ الأَرْباحُ وَ عَمِیَتِ اْلأَخْبارُ وَ لَمْ یَقِفُوا عَلَی ذَلِكَ، وَ ذَلِك عِلَّةُ الْحَجِّ."وعليه .

وأضاف سماحته: "لا ينبغي إغفال النظرة العالمية والخارجية للمسلمين في مسألة الحج، ويجب ان نكون مطّلعين ومدركين لما يحدث في العالم كي لا نصبح ضعفاء ونتجنب تدمير وطننا والمنطقة التي تهمنا وايضا نتفادى انخفاض دخلنا القومي"، مؤكداً على اهمية معرفة ماهية عدونا ونقاط ضعفه وقوته وأساليبه واهدافه.

وتابع آية الله خامنئي: "أن الجهل بالعالم هو سبب تدمير أي مجتمع، فإذن اطلاع الناس والمسؤولين على أهداف وأساليب وسياسات ونقاط القوة والضعف لدى العدو مهم جدا"، موضحا: "انه إذا كنا على دراية بالقضايا العالمية يمكننا أن نفهم الهدف الحقيقي للعدو وسبب إصراره على بعض القضايا، كما هو الحال في كثير من القضايا، كان المسؤولون حذرين وتصرفوا بشكل صحيح بحيث نتيجة لهذا الحذر، أغضب تقدم ايران المميز في القضايا الإقليمية والعالمية أمريكا" .

ووصف سماحته انتصار الثورة الإسلامية بأنه اعتراف وإحياء جزئي لقدرات فريضة الحج ،مشيراً الى ضرورة محاولة إحياء كل هذه القدرات واستغلالها في تحقيق الأهداف الأساسية للحج.

يُذكر انه و في بداية هذا اللقاء، أوضح ممثل الولي الفقيه و مسؤول بعثة الحج الايرانية حجة الاسلام "عبدالفتاح نواب " أبعاد شعار حج هذا العام لحجاج إيران تحت عنوان " الحج و التحوّل القرآني والتقارب الإسلامي ودعم القدس الشريف". كما شرح رئيس هيئة الحج والعمرة "سيد عباس حسيني" الإجراءات المتخذة لتحسين العمليات وتحسين جودة الخدمة لحجاج بيت الله الحرم.

عبداللهيان: إطلاق المياه من أفغانستان وتأمين حقوق إيران المائية مطلب جاد لإيران

اعتبر وزير الخارجية الايراني في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية بالوكالة في المجلس الحاكم في أفغانستان ، الضمان العملي لحقوق إيران المائية من نهر هيرمند بأنه مطلب جاد للجمهورية إيران الإسلامية وشدد على مسؤولية أفغانستان في عدم تكرار التوترات الحدودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تباحث وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان ، مساء أمس الاربعاء في اتصال هاتفي مع امير خان متقي وزير الخارجية بالوكالة في المجلس الحاكم في أفغانستان حول قضية حقوق ايران في مياه نهر هيرمند وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقيم حسين أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي تأكيد وزيرة الخارجية الأفغانية بالوكالة على التزام الهيئة الحاكمة الأفغانية بحقوق إيران المائية بانه ايجابي ، وذكر في الوقت نفسه ان إطلاق المياه من أفغانستان وتأمين حقوق إيران المائية بشكل عملي هي مطلب جاد للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا الامر يؤثر على العلاقات بين الجانبين .

وفي إشارة إلى المشاكل العديدة الناجمة عن عدم ضمان حقوق ايران من مياه هيرمند وما نتج عن ذلك من جفاف بالنسبة لأهالي محافظة سيستان وبلوشستان ، أعرب رئيس السلك الدبلوماسي الايراني عن أمله في أن يبذل الجانب الأفغاني الجهد اللازم لإطلاق المياه من هذا السد والسماح بوصول الماء إلى سيستان وبلوجستان.

كما أكد أمير عبد اللهيان على التنفيذ الصارم والكامل للبنود المنصوص عليها في معاهدة عام 1972 بشأن مياه هيرماند ، بما في ذلك إمكانية قيام لجنة فنية مشتركة بين البلدين بالاطلاع على الوضع المائي في الجانب الأفغاني ، ووصف ذلك بانه مهم جدًا لإيران.

وفي إشارة إلى جهود الأعداء لتدمير العلاقات بين البلدين ، وصف رئيس السلك الدبلوماسي الايراني بعض التوترات الحدودية بأنها عامل سلبي وشدد على مسؤولية أفغانستان في منع تكرارها ، وأضاف: الالتزام بأمن الحدود المشتركة هو خط أحمر.

بدوره لفت وزير الخارجية الافغاني بالوكالة " أمير خان متقي "في هذا الاتصال إلى مشاكل بلاده ، بما في ذلك الجفاف والقضايا الفنية ، مجددا تاكيده على حق إيران في المياه وفقًا لمعاهدة هيرمند وأوضح ان الجانب الأفغاني يبذل جهوده لحل مشكلة المياه وكذلك قضايا الحدود.

كما أكد التزام أفغانستان بأمن الحدود مع جيرانها.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول مشروع الكهرباء والسكك الحديدية والتجارة الحدودية.

في الختام ، أكد أمير عبد اللهيان مرة أخرى على الحاجة الملحة لتصريف المياه وزيارة الفريق الفني المشترك المعني بالوضع المائي في سد كجكي.

الإمارات ترحب بالتعاون والاستثمار المشترك مع ايران في مجال السكك الحديدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أعلن الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية الايرانية "ميعاد صالحي" عن ترحيب الإمارات بالتعاون والاستثمار المشترك مع ايران في مجال السكك الحديدية.

والتقى الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية الايرانية "سيد ميعاد صالحي"، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات الاماراتية "شادي ملك" على هامش مشارکته معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 في الامارات.

واكد ان الجانب الإماراتي رحب بالاستثمار المشترك لمضاعفة مسار بعض محاور السكك الحديدية الايرانية والذي كان محور المفاوضات والمناقشات في هذا اللقاء.

وكتب صالحي على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي:"قمت في يوم الاثنين 15 أيار/مايو بزيارة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 وذلك بحضور وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني "مهرداد بذرباش" وعدد من مستشاريه.

واضاف: أن وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني قد أشار في كلمته التي القاها في هذا الحدث بأن إيران ونظراً لتمتعها بمستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة في مجال تصميم وبناء مشاريع السكك الحديدية يمكنها التعاون في تطوير السكك الحديدية في دول المنطقة عبر تصديرها الخدمات الفنية والهندسية ومشاركة الشركات الإيرانية في بناء مشاريع السكك الحديدية في المنطقة.

وأضاف صالحي انه وعلى هامش هذا الحدث التقى الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات الاماراتية "شادي ملك" وناقش معه ممرات السكك الحديدية الإيرانية التي يمكن لدولة الإمارات استخدامها في النقل المشترك للبضائع المصدرة أو المستوردة.

كما أشار صالحي الى ان في هذا اللقاء تطرق الجانبان الى موضوع الاستثمار المشترك بين إيران والإمارات لمضاعفة المحاور التي تحتاجها هذه الدولة لنقل شحنتها الدولية عبر إيران ، الأمر الذي رحب به الجانب الإماراتي.

وخلال زيارته معرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية، تفقد صالحي غرف العديد من الشركات العالمية العاملة في صناعة السكك الحديدية بما في ذلك شركتي Alstom & Siemens .

رئيسي: إيران أصبحت اليوم من منتجي شبكات الاتصالات والرائدين في قطاع البرمجيات

أكد الرئيس الايراني، أنه بفضل الطاقات الشبابية استطاعت ايران اليوم ان تصبح من المنتجين لشبكات الاتصالات، ولم يقتصر ذلك على انتاج القطع الصلبة بل اتسع ليشمل قطاع البرمجيات ايضا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمة الرئيس الايراني خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ حيث اشاد بجهود كافة العاملين والمنتسبين الى هذه الوزارة، واحتفى بـمناسبة "يوم الاتصالات الوطني".

وفي معرض التنويه الى اهمية بعض المنتجات التي ازيح الستار عنها خلال معرض الفرص الوطنية في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، لفت رئيسي الى انها تحوي المعايير القياسية اللازمة وبما يتيح امكانية تسويقها في الخارج.

وصرح رئيس الجمهورية في هذا الخصوص: قبل المرحلة الراهنة، نحن كنا مستهلكين فقط، ونتبع مسار الاخرين، لكننا اليوم استطعنا بفضل الطاقات الشبابية ان نصبح منتجين لشبكات الاتصالات، ولم يقتصر ذلك على انتاج القطع الصلبة بل اتسع ليشمل قطاع البرمجيات ايضا.

واضاف: ان الجهود التي مرت على اعيننا اليوم، تكشف عن الخطوات الوطنية الجيدة التي اتخدت في مجال البرمجيات، لكن السؤال الذي يطرح، هل بلغنا المرحلة المرجوة؟ والجواب هو اننا مانزال بحاجة الى بذل مزيد من الجهود في هذا الخصوص.

رئيس الجمهورية، اشاد في كلمته اليوم، بجهود وزير الاتصالات وسائر المنتسبين الى هذه الوزارة، قائلا : يجب تطوير منتجاتنا المعرفية في اطار المعايير القياسية المعتمدة ودعمها بالشكل الذي يتيح تسويقها وتصديرها بشكل واسع الى خارج البلاد.

كما نهى الرئيس الايراني، جميع المؤسسات الحكومية من استيراد المنتجات التي يتم انتاجها حاليا لدى الشركات المعرفية المحلية؛ مؤكدا بان ذلك سيترك اثارا سيئة على الاقتصاد الوطني.

الأسطول رقم 86 لبحرية الجيش الإيراني يعود إلى مياه البلاد

عاد الأسطول الـ86 للقوة البحرية التابع للجيش الإيراني الذي كان في مهمة بحرية حول العالم منذ 19 سبتمبر 2022 ، إلى مياه البلاد الإقليمة، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة مهر للـأنباء، انه عاد الأسطول 86 للقوة البحرية للجيش الإيراني إلى المياه الإقليمية لبلادنا صباح اليوم الأربعاء.

كان قد تم إرسال الأسطول 86 التابع لبحرية الجيش ، والذي يُعرف أيضًا باسم الأسطول 360، في مهمة إبحار حول الكرة الأرضية اعتبارًا من 19 سبتمبر 2022.

وتوقف الأسطول البحري رقم 86 للجيش، بعد إرساله في مهمة حول العالم من ميناء "بندر عباس"(جنوب البلاد) ، عند المحطة الأولى في ميناء "مومباي" بالهند، ثم رس في جاكرتا عاصمة إندونيسيا بعد مرورها بخليج "البنغال" ومضيق "مالاغا".

وبعد هذه المحطة، واصل الأسطول طريقه باتجاه بحر جاوة ومر عبر مضيق ماكاسار وبحر سيليبس. ولأول مرة في تاريخ الملاحة العسكرية الإيرانية، دخل الأسطول إلى منطقة المحيط الهادئ الشاسعة والواسعة ومر بها حتى يصل إلى جزر ميكرونيزيا وبولينيزيا ومضيق ماجلان في جنوب القارة الأمريكية وبالعبور من هذا المضيق دخل جنوب المحيط الأطلسي ثم تحركت شمالا مرورا بسواحل تشيلي والأرجنتين وأوروغواي والبرازيل، ورس أخيرًا في ميناء ريو دي جانيرو بالبرازيل ، والذي كان متزامنا مع الذكرى الـ 120 لإقامة العلاقات بين إيران والبرازيل.

بعد توقفه لبضعة أيام في ريو دي جانيرو ، توقف الأسطول 86 من البحرية ، من خلال عبوره المحيط الأطلسي ، في كيب تاون بجنوب إفريقيا ، وتوقف في هذه المدينة لبضعة أيام.

وكان ميناء صلالة في بحر عمان المحطة الأخيرة لمجموعة أسطول رقم 86 قبل الوصول إلى إيران ، وبعد مغادرة رصيف صلالة، تحرك باتجاه بلادنا لترسو أخيرًا في ميناء بندر عباس بعد أن قطعت حوالي 2000 كيلومتر.

يبلغ إجمالي المسار الذي قطعه أسطول 86 للبحرية الإيرانية حوالي 63 ألف كيلومتر ، وقد عبر هذا الأسطول خط الاستواء 4 مرات.

إيران وروسيا تتفقان على تسهيل التجارة وزيادة حجم الترانزيت بين البلدين

أتفق " محمد رضواني فر" رئيس مصلحة الجمارك الايرانية ونظيره الروسي " روسلان داودوف" على تسهيل التجارة وزيادة حجم الترانزيت ( النقل بالعبور) بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح رئيس مصلحة الجمارك الايرانية ، رضواني فر، في اجتماع عقد في طهران أمس الاربعاء، أن الجمارك الايرانية على استعداد بجانب تسهيل التجارة البينية، تقديم خدمات وتسهيلات للنشطاء الاقتصاديين الروس في اطار "الممر الجمركي الاخضر".

وأشار الى اتفاقية الترانزيت الثلاثية بين ايران وروسيا وآذربيجان مبيّنا أن على ضوء امكانيات الترانزيت الكبيرة بين البلدين والممر الدولي " الشمال- الجنوب"، فانه وعبر تطوير التعاون سيشهد حجم الترانزيت زيادة ملحوظة.

وأستطرد أن الافادة من بحر قزوين وتطوير التبادل البحري للبضائع وعبر طاقة السكك الحديدية في منفذ " سرخس" (شمال شرق) سيسرع من تيرة التبادل التجاري الذي توقع تضاعفه بواقع 3 مرات على خلفية الطاقات الاقتصادية وتنوع حجم الانتاج بالبلدين.

ومن جانبة أكد رئيس مصلجة الجمارك الروسية، أن الممر الجمركي الاخضر القائم بين البلدين أحد مسارات زيادة التبادل التجاري البيني.

مخبر: الاتفاق الايراني الروسي حول تنفيذ ممر "الشمال – جنوب" خطوة هامة على صعيد العلاقات الثنائية

أكد النائب الاول للرئيس الايراني، محمد مخبر، ان توقيع الاتفاق بين ايران وروسيا حول تنفيذ مشروع "طريق الشمال – جنوب"، خطوة هامة على صعيد العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، لدى استقباله أمس الاربعاء، نائب رئيس الوزراء الروسي "الكساندر نوفاك" والوفد المرافق له، ان توقيع الاتفاق بين ايران وروسيا حول تنفيذ مشروع "طريق الشمال – جنوب"، خطوة هامة على صعيد العلاقات الثنائية، قائلا : يجب علينا ان نتابع بجدية تنفيذ هذا الاتفاق، وانني على يقين بأن دول المنطقة ستنتفع منه ايضا.

ودعا الى تعزيز دور القطاع الخاص في كلا البلدين ليساهم اكثر من اي وقت مضى في تطوير التعاون الاقتصادي بين طهران وموسكو، وتسخير كافة الطاقات المتوفرة لهذا الصدد.

ودعا "مخبر" الى التسريع في وتيرة الاجراءات المشتركة لشطب استخدام عملة الدولار الامريكي من التعامل التجاري بين البلدين؛ واصفا هذه الخطوة انها تحظى باهمية بالغة في سياق الدفع بمسار العلاقات الاقتصادية.

كما دعا المسؤول الايراني رفيع المستوى خلال اللقاء مع نائب ريس الوزراء الروسي، الى توسيع نطاق التعاون بين طهران وموسكو في المجالات المتعلقة بالنفط والنقل وصناعة السيارات.

الى ذلك، اعرب "نوفاك" عن تقديره لقاء الاهتمام الخاص الذي ابداه "مخبر" حول ممر الشمال –جنوب؛ مبينا انه سيتحول الى طريق ستراتيجي بالنسبة لايران وروسيا وسائر دول المنطقة.

واشار نائب رئيس الوزراء الروسي في هذا اللقاء، الى فرص التعاون التي ناقشها والوفد المرافق على امتداد زيارته الحالية مع الجانب الايراني؛ مصرحا ان البلدين توصلا الى توافقات جيدة حول التعاون في مجالات النفط والغاز والشؤون المصرفية والزراعية.

كما تطرق الى تفقده عددا من المراكز الصناعية داخل البلاد، واشاد بالطاقات الوطنية الكثيرة في مختلف المجلات العلمية والتقنية، قائلا : ان موسكو تبحث عن قمم جديدة في سياق التعاون التجاري والاقتصادي مع طهران.

يذكر ان وزير النفط الايراني "جواد اوجي" ونائب رئيس الوزراء الروسي "الكساندر نوفاك" باعتبارهما رئيسي اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، وقعا على بيان مشترك يتعلق بتعاون البلدين.

الرئيس الإيراني يلتقي رئيس وزراء باكستان يوم الغد في بلوشستان

أعلنت وسائل الإعلام الباكستانية عن لقاء يجمع رئيس وزراء هذا البلد بالرئيس الإيران في "بلوشستان" الباكستانية يوم غد الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وسائل إعلام باكستانية ، أمس الأربعاء ، بان رئيس وزراء هذا البلد سيلتقي مع الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي .

ووصفت وسائل الإعلام الباكستانية هذا الحدث بأنه تطور مهم في مجال العلاقات الخارجية ، وأعلنت أن رئيس الوزراء شهباز شريف سيعقد اجتماعا غير رسمي مع الرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي غدا الخميس.

وبحسب مصادر مطلعة ، من المقرر أن يعقد اجتماع قادة هاتين الدولتين غدا في منطقة "بيشين" في بلوشستان الباكستانية وسيرعى رئيس وزراء باكستان بشكل مشترك تدشين مشروع استيراد 110 ميغاوات من الكهرباء من إيران.

وتستورد باكستان حاليا 200 ميغاواط من الكهرباء من إيران وهناك احتمال لزيادة استيراد الكهرباء إلى 500 ميغاواط.

كما أعلنت هذه المصادر أن الرئيس الإيراني وشريف سيفتتحان رسميًا سوقا على الحدود الإيرانية الباكستانية كما من المقرر إنشاء ثلاثة أسواق تجارية جديدة على الحدود. وافتتح احد هذه الاسواق في منطقة "مند" على الحدود وجاري العمل على افتتاح سوقين اخرين كما سيزور رئيس الوزراء شهباز شريف ميناء غوادر غدا.

وأدى اشتداد الأزمة الاقتصادية في باكستان ونقص العملة الأجنبية في هذا البلد إلى تحول تجار القطاع الخاص في باكستان إلى استيراد الوقود الرخيص من ايران.

وسجل معدل التضخم في باكستان رقماً قياسياً جديداً في الأشهر الماضية ، وبحسب مصادر التكرير وخبراء السوق في هذا البلد ؛ ادى ضعف الاقتصاد الباكستاني ولجوء الناس إلى استخدام وسائل النقل العام ، الى انخفاض الطلب على الوقود في هذا البلد. وارتفع سعر لتر الديزل إلى 288 روبية في باكستان في الأشهر الأخيرة.

بوسم راية ايران عالية... كنعاني يهنئ انجاز الاسطول البحري الإيراني 86 لرحلته حول العالم

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، الشعب الايراني بابحار المجموعة 86 التابعة لبحرية الجيش الايراني لاول مرة في تاريخ البلاد حول العالم.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" : ان مجموعة القطع البحرية 86 التابعة للجيش الايراني، حققت انجازا جديدا يبعث على الفخر والاعتزاز في الصعيد الدولي.

وكتب "كنعاني"، عبر تغريدة في تويتر أمس الاربعاء : تهنئة الى الشعب الايراني العظيم! ان المجموعة 86 التابعة لبحرية الجيش الايراني، قامت ولاول مرة في تاريخ البلاد بالابحار حول العالم؛ رافقتها مدمرة "دنا" الايرانية بامتياز، وحاملة المروحيات "مكران"، بمشاركة ممثلين عن 29 محافظة ايرانية، لتسجل خطوة مشرفة اخرى على الساحة الدولية.

وارفق "كنعاني" تغريدته هذه بوسم "راية ايران عالية".

وزير النفط: صادرات إيران للنفط تضاعفت

أعلن وزير النفط الإيراني، جواد اوجي، ان صادرات إيران للنفط تضاعفت منذ بدء عمب الحكومة الجديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حفل افتتاح المعرض الدولي السابع والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في إيران أمس الأربعاء، قال جواد أوجي: "إن هذا المعرض من أكبر المعارض في الشرق الأوسط والعالم، والذي يزداد ازدهارًا كل عام رغم العقوبات، حيث شارك فيه هذا العام أكثر من 200 شركة أجنبية من 13 دولة في العالم".

وأضاف: "ان عدد الشركات الإيرانية في المعرض يصل إلى 1500 شركة نمت بنسبة 35٪ مقارنة بالعام الماضي، كما زاد استقبال الشركات الأجنبية بنسبة 100٪"، مضيفا: "إن مشاركة للشركات الروسية الواسعة، وكذلك حضور نائب رئيس الوزراء الروسي، الكساندر نوفاك في المعرض يظهرأن إيران وروسيا جادة في تعزيز التعاون وتوسيعه بينهما".

وتابع وزير النفط: |شعار معرض هذا العام هو الإنتاج التكنولوجي والاستهلاك الأمثل، وهو مستوحى من السياسات التي أعلنها قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية"، مردفا: "تمتلك إيران أعلى موارد النفط والغاز في العالم، حيث يبلغ حجم النفط الإيراني القابل للاستخراج 155 مليار برميل واحتياطي الغاز 32 تريليون متر مكعب".

وأكد أوجي: "إن اتجاه الإنتاج في صناعة النفط الإيرانية آخذ في الازدياد بعد تولي الحكومة الحالية مهامها، زالآن زاد إنتاج إيران من النفط والغاز المكثف إلى أكثر من 3 ملايين برميل، وتضاعفت صادرات النفط الإيرانية مقارنة بما كانت في بداية الحكومة".

وقال وزير النفط: "إن إنتاج إيران من الغاز بلغ مليار متر مكعب يوميا، وطاقة إيران للتكرير والبتروكيماويات تصل إلى 2.4 مليون برميل يوميا و 95 مليون طن سنويا على التوالي"، مضيفا: "في العام الماضي وضعنا أكثر من 12 مليار دولار من المشاريع النفطية قيد التشغيل، وأهمها مصفاة جنوب فارس المرحلة 14 بطاقة 50 مليون متر مكعب من الغاز، والمرحلة الثانية من مصفاة نفط عبادان بسعة 210 ألف برميل نفط يومياً ومصفاة الحويزة للغاز لديها القدرة على جمع 250 مليون قدم مكعب من الغاز".

وصرح أوجي: "إن أكثر من 15 مليار دولار من المشاريع النفطية ستدخل حيز التنفيذ هذا العام، وأهمها خطة تطوير المرحلة 11 في بارس الجنوب، والتي لم يتم تشغيلها في السنوات الـ20 الماضية، وسيتم وضعها حيذ التنفيذ في الأشهر الثلاثة القادمة، كما سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من حقل أزاديكان النفطي قريبًا".

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