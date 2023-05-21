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٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٤:٣٣ م

نواب مجلس الشورى الإسلامي يلتقون قائد الثورة الأربعاء

نواب مجلس الشورى الإسلامي يلتقون قائد الثورة الأربعاء

اعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي، حسينعلي حاجي دليجاني، ان أعضاء مجلس النواب سيلتقون بقائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي خامنئي، الأربعاء المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح حسينعلي حاجي دليجاني ان أعضاء مجلس الشورى الإسلامي سيلتقون بقائد الثورة الاسلامية، صباح يوم الأربعاء(24 ايار/مايو).

وأضاف: "إن النواب سيلتقون قائد الثورة وفقا لما هو معتاد عليه كل عام بعد انتخابات الهيئة الرئاسية السنوية لمجلس الشورى".

ومن المقرر إجراء انتخابات لجنة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي للدورة الرابعة يوم الثلاثاء، حيث سيصوت النواب لانتخاب الاعضاء الـ 12 للهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي في دورته الحادية عشرة.

وفقًا للوائح الداخلية لمجلس الشورى الإسلامي، يتكون أعضاء هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبي الرئيس وستة أمناء وثلاثة مشرفين، يتم انتخابهم بأغلبية أصوات النواب لمدة عام واحد.

يذكر ان يوم 28 ايار/مايو، هو ذكرى تأسيس مجلس الشورى الإسلامي، وفي كل عام يتم تحديد أعضاء اللجنة والهيئات والفصائل الرئاسية للعام المقبل في هذا اليوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1933409

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