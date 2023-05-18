مباحثات هاتفية بين أمير عبداللهيان والأمين العام للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحث معه بعض التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك آخر المستجدات في اليمن وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا والتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران ومستجدات مفاوضات رفع العقوبات.

وقيم أمير عبداللهيان بشكل إيجابي الاجتماع الأخير للأمم المتحدة في الدوحة بشأن أفغانستان، والذي عقد بمبادرة من الأمين العام، واعتبر عدد اللاجئين الأفغان إيران أكثر من خمسة ملايين، وأضاف: ان هذا العدد الهائل من اللاجئين يتطلب الاهتمام والدعم الدوليين.

وأعرب أمير عبدااللهيان عن تقديره لدور ودعم الأمين العام للأمم المتحدة للمحادثات الإقليمية، وقال: نرحب بفكرتكم حول اجتماع وزراء خارجية المنطقة. وأعرب امير عبداللهيان بشأن اليمن عن أمله في إنهاء الحرب والحصار المفروض على اليمن في أسرع وقت ممكن.

وجدد أمير عبداللهيان التأكيد على معارضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحرب في أوكرانيا، معرباً عن أمله في عودة الأطراف إلى مسار الحوار، وأن نشهد نهاية الحرب وإحلال السلام. ووصف وزير الخارجية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يسير بالاتجاه الصحيح.

وأشار أمير عبداللهيان إلى الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني على غزة، أن ممارسات الحكومة المتطرفة والاحتلال تشكل تهديدا خطيرا لسلام المنطقة وأمنها، وأكد أن التطورات الأخيرة أظهرت أن هذه التصرفات اللاإنسانية من قبل حكومة الاحتلال الصهيوني لن تتقبلها فصائل المقاومة الفلسطينية والرد عليها سيكون صارما.

وفي الختام أشار أمير عبداللهيان إلى الاجتماع الدولي لمواجهة الغبار الذي سيعقد في إيران في سبتمبر المقبل بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأشار إلى أن الغبار ظاهرة بيئية خطيرة ومقلقة تتطلب مكافحتها تعاون جميع الدول على الساحة الدولية.

بدوره وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إيران بأنها دولة مهمة في المنطقة، ورحب بإحياء العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وقال إن هذا التطور يمكن أن يكون بداية لتعزيز العلاقات البناءة في المنطقة.

وعن قمة الدوحة حول أفغانستان، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن جميع الأطراف لديها اجماع حول تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان ومحاربة الإرهاب، ودعم وتعزيز الاقتصاد الأفغاني ومكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها وحق المرأة في التعليم والعمل في هذا البلد.

وجدد الإشادة بدور إيران في قبول اللاجئين الأفغان، وأكد ضرورة الدعم الدولي لإيران في هذا الصدد. وبشأن أوكرانيا، أعرب أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى مبادرة السلام للزعماء الأفارقة واجتماع اسطنبول لتمديد تصدير الحبوب والأسمدة الزراعية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، معرباً عن شكره لإيران على دورها البناء في المنطقة.

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