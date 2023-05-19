أمير عبداللهيان: معيار جفاف نهر هيرمند هو التفقد الفني والموضوعي وليس اصدار بيان سياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق وزير الخارجية الإيراني على البيان السياسي لطالبان بشأن الاتفاق على نهر هيرمند في تغريدة عبر موقع تويتر وقال في الأشهر الأخيرة، طلبت مرارًا وتكرارًا من القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان، ملا متقي، الوفاء بالتزاماته وفقًا لاتفاقية هيرمند وإتاحة الفرصة للوفود الفنية لتفقد وقياس كمية المياه، لكنهم لم يفعلوا ذلك.

وأضاف أمير عبداللهيان ان معايير وجود وغياب الماء هي التفقد الفني والموضوعي وليس اصدار بيان سياسي من قبل طالبان.

وفي وقت سابق حذر الرئيس الايراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي حكام أفغانستان يوم الخميس حول حقوق ايران من مياه نهر هيرمند قائلا: لو أكد خبراؤنا نقص المياه، فليس لدينا ما نقوله، وإلا فلن نسمح بانتهاك حقوق شعبنا. خذوا كلامي على محمل الجد حتى لا تعاتبوا لاحقًا.

وأصدر رئيس وزراء أفغانستان، بيانًا يوم الخميس، ردًا على تصريحات رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حول حقوق البلاد من مياه هيرمند ورد فيه: إن إمارة افغانستان الإسلامية تتعهد مجددًا بأنها ستبذل قصارى جهدها لوصول كمية المياه المتعهد بها للشعب الايراني اخذا بالاعتبار اتفاقية نهر (هيرمند).

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