حماس تحذر الكيان الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة بحق الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر قادة حماس الكيان الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة بحق المسجد الأقصى المبارك. وحذر القيادي في حركة حماس "إسماعيل رضوان"، العدو الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة بحق الأقصى، مشيرا إلى أنه ونتابع عن كثب ما يحصل في القدس.

وفی حديث لقناة المسيرة، دعا رضوان جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والـ48 لشد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال مخططات التهويد، والأمة الإسلامية للخروج في مسيرات عارمة ورفع العلم الفلسطيني للتأكيد على أن القدس ستبقى عربية وإسلامية.

وأضاف: الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن أي حماقة أو جريمة بحق القدس والمسجد الأقصى وأبناء شعبنا، لافتا إلى أن الاحتلال حول مدينة القدس لثكنة عسكرية بحثا عن سيطرة مفقودة لن تتحقق أمام صمود شعبنا الفلسطيني.

وشدد رضوان على أن المقاومة ستبقى الدرع والسيف الحامي للقدس وأقصانا وأبناء شعبنا الفلسطيني، داعيا لتصعيد الاشتباك مع العدو في الضفة الغربية ردا على انتهاكه لحرمة القدس والمسجد الأقصى، مؤكدا أن مسيرة الأعلام لن تمنح العدو حقا على أرضنا فالقدس عربية إسلامية وهي ملك للفلسطينيين وأبناء الامة العربية والإسلامية.

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