قاليباف: لن يكون أى تنازل عن حق إيران في مياه هيرمند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي ان التنفيذ الكامل والدقيق للإتفاق حول مياه نهر هيرمند يضمن المصالح المشتركة لإيران وأفغانستان، مؤكدا انه لن يكون هناك أى تنازل بشأن هذه القضية الحيوية.

وقال محمد باقر قاليباف، خلال خطابه قبل انطلاق الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم (الأحد): "يجب عن أوكد ان الإتفاق حول مياه نهر هيرمند، يعد جزء من تاريخ الجوار الطويل بين ايران وافغانستان وشعبيهما وإن التنفيذ الكامل والدقيق لهذه الاتفاقية يعود بالنفع على البلدين ويضمن المصالح المتبادلة بالإضافة إلى حماية الوضع المناخي والجغرافي والشعبي لأجزاء كبيرة من غرب أفغانستان وشرق إيران".

وتابع رئيس البرلمان الإيراني: "ان هذه مسألة حيوية ولن يكون هناك أى تنازل، فلذلك أدعو السلطات الأفغانية ان تستجيب بشكل بناء للإرادة الإيجابية للجمهورية الإسلامية في هذا الصدد، وأن تمنع حدوث مشكلة خطيرة في العلاقات بين البلدين، نظرا لوجود احتياطيات الكافية من المياه في أفغانستان".

يذكر انه حذر الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي، يوم الخميس، خلال زيارته للمناطق الحدودية من محافظة سيستان وبلوشستان مع افغانستان سلطات هذا البلد من التمادي بحق إيران في مياه نهر هيرمند، قائلا: "أحذر حكام افغانستان بشكل جاد للغاية من مواصلة حرمان مواطنينا في المناطق الحدودية من حصتهم المائية وعدم اطلاق مياه نهر هيرمند .. احذرهم من تبعات هذا السلوك".

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