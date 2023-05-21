بدء مراسم استقبال الدورية البحرية الـ86 للجيش الإيراني في ميناء بندر عباس بحضور مسؤولين عسكريين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك في هذه المراسم اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة واللواء سيد عبد الرحيم موسوي القائد العام للقوات المسلحة والأدميرال شهرام إيراني قائد القوات البحرية، العميد صباحي فرد قائد سلاح الدفاع الجوي والعميد حميد وحيدي قائد القوات الجوية والادميرال علي رضا تنكسيري قائد سلاح البحرية وناصر كنعاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومجموعة من المسؤولين العسكريين والوطنيين وأهالي البحارة المتواجدين في البعثة حول العالم.

وبعث قائد الثورة الاسلامية "آية الله السيد علي الخامنئي"، خطاب تهنئة لمناسبة العودة المظفرة للابطال في "الدورية البحرية 86"، التابعة للجيش الايراني، من رحلتها البحرية الكبرى الى ارض الوطن.

ودخلت المجموعة البحرية 86 المياه الاقليمية الايرانية قبالة ميناء جاسك، منذ يوم 17 ايار مايو الجاري، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 اشهر وبمسافة 65 الف كلم.

والمجموعة الـ 86 تضم المدمرة "دنا" ايرانية الصنع بامتياز، وحاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع.

وتخطط البحرية الإيرانية لإرسال مجموعة لها إلى منطقة القطب الجنوبي لأول مرة في المستقبل القريب.

ويبدو أن هذه القضية كانت أحد الأهداف الرئيسية لمهمة الأسطول 360 للبحرية في رحلتها طويلة المدى حول العالم.

وعبرت المجموعة البحرية 86، التي تضم سفينة دنا الحربية وسفينة مكران اللوجستية، خلال المهمة الأخيرة حول العالم عبر مضيق ماجلان في جنوب القارة الأمريكية، وهو أقرب منطقة إلى القطب الجنوبي، حيث كان اختبار الهيكل الفولاذي للسفينة الإيرانية دنا (كأحد المرشحين الرئيسيين للمشاركة في برنامج التوجه إلى القطب الجنوبي) في المياه الباردة أحد أهداف هذه المشاركة.

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