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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٤:١٧ م

رئيس مجلس الشورى الاسلامي یلتقی قربان قلي بردي محمدوف

رئيس مجلس الشورى الاسلامي یلتقی قربان قلي بردي محمدوف

التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف مع رئيس مجلس المصلحة الشعبي في تركمانستان قربان قلي بردي محمدوف .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى اليوم قربان قلي بردي محمدوف مع محمد باقر قاليباف، في طهران.

والجدير ذكره انه وصل قربان قلي بردي محمدوف إلى إيران على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين للقاء حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي.

وبالإضافة إلى الاجتماع مع الرئيس الايراني، ستعقد أيضًا اجتماعات بين الوفود رفيعة المستوى من البلدين.

وفي وقت لاحق، سيتم التوقيع على العديد من وثائق التعاون بين مسؤولي البلدين، وبعد ذلك سيشرح رئيسي وقربان قلي بردي محمدوف نتائج مفاوضاتهما في مؤتمر صحفي.

وخلال هذه الرحلة، سيعقد رئيس مجلس المصلحة الشعبي في تركمانستان اجتماعات مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.

/انتهى/

رمز الخبر 1933695

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