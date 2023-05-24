رئيسي: للمنظمات الإقليمية دور مهم للغاية في تنمية اقتصاد الدول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية للرئيس الإيراني إلى إندونيسيا، حضر الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) كاو كيم هورن، في مقر اقامة رئيس جمهورية بلادنا في جاكرتا، وتباحث معه.

وفي هذا الاجتماع، أكد الأمين العام لرابطة الآسيان، على أهمية دور ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، مقدما تقريرًا حول خطط هذه الرابطة لتوسيع التفاعل مع بلادنا.

كما أكد رئيسي في هذا الاجتماع على أهمية دور المنظمات الإقليمية في التنمية الاقتصادية للدول، مشيرا إلى القدرات والأولويات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية لتطوير التفاعل مع الآسيان والدول الأعضاء فيها، وضرورة السعي لتحقيق الأهداف المحددة.