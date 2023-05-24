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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١:٤٤ م

الرئيسي الإيراني يغادر إندونيسيا متوجهاً إلى طهران بعد زيارة استغرقت يومين

الرئيسي الإيراني يغادر إندونيسيا متوجهاً إلى طهران بعد زيارة استغرقت يومين

 غادر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي اندونيسيا متوجهاً إلى بلادنا بعد اجتماعه مع الرئيس ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي والاجتماع مع الأمين العام لمنظمة الآسيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، الذي زار جاكرتا بدعوة رسمية من نظيره الإندونيسي، بعد لقائه مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس شورى الشعب الإندونيسي والأمين العام لمنظمة الآسيان، قبل بضع دقائق غادر جاكرتا وتوجه الى طهران.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه الرحلة، حضر الرئيس أيضًا بين المسلمين الإندونيسيين في مركز جاكرتا الإسلامي والتقى بهم وتحدث معهم.

وكانت المشاركة والتحدث في الاجتماع المشترك للنشطاء الاقتصاديين في البلدين، والاجتماع والتحدث مع رؤساء المنظمات الإسلامية، والحضور والتحدث بين المصلين في مسجد الاستقلال الإندونيسي من بين الخطط الأخرى لرحلة رئيسي إلى جاكرتا.

/انتهى/

رمز الخبر 1933510

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