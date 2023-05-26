الاتحاد الأوروبي يعبر عن صدمته من تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مكتب الاتحاد في الأراضي الفلسطينية، في بيان وصل صحفي: "مصدومون من هجمات شنها مستوطنون على الفلسطينيين في قرى برقة (قرب نابلس) والمغيّر (قرب رام الله)، مما أدى إلى إصابات وتدمير منازل وممتلكات فلسطينية".

ولفت البيان إلى بيانات سابقة للأمم المتحدة تحدثت عن تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه الهجمات "أصبحت أكثر عنفًا".

ودعا الاتحاد الأوروبي، "إسرائيل" إلى "اتخاذ خطوات حاسمة لضمان المساءلة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب 5 فلسطينيين في اعتداء عشرات المستوطنين بحماية من الجيش الإسرائيلي على مزارعين ببلدة المغيّر شرقي رام الله، وسط الضفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "5 مواطنين بينهم إصابة بالرصاص الحي في الرأس وصفت بالخطيرة وصلت للمستشفيات جراء اعتداء المستوطنين والجيش الإسرائيلي على مزارعين في بلدة المغيّر".

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